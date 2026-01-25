Ричмонд
«Ювентус» разгромил «Наполи» в матче Серии А

Голы Йылдыза, Дэвида и Костича помогли «Ювентусу» победить «Наполи» в Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Ювентус» на своем поле победил «Наполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Джонатан Дэвид (22-я минута), Кенан Йылдыз (77) и Филип Костич (86).

«Ювентус», набрав 42 очка, идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» прервал шестиматчевую серию без поражений в Серии А и располагается на третьей позиции с 43 очками.

В следующем матче чемпионата «Наполи» 31 января примет «Фиорентину», «Ювентус» днем позднее на выезде встретится с «Пармой».

Результаты остальных матчей дня:

«Сассуоло» — «Кремонезе» — 1:0; «Аталанта» — «Парма» — 4:0; «Дженоа» — «Болонья» — 3:2.

Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Наполи
Футбол, Италия, 22-й тур
25.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Антонио Конте
Голы
Ювентус
Джонатан Дэвид
(Мануэль Локателли)
22′
Кенан Йылдыз
(Фабио Миретти)
77′
Филип Костич
86′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
19
Кефрен Тюрам
27
Андреа Камбьясо
60′
32
Хуан Кабаль
7
Франсишку Консейсау
60′
18
Филип Костич
10
Кенан Йылдыз
57′
88′
4
Федерико Гатти
30
Джонатан Дэвид
77′
21
Фабио Миретти
5
Мануэль Локателли
88′
8
Тен Копмейнерс
Наполи
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
5
Жуан Жезус
34′
4
Алессандро Буонджорно
37
Леонардо Спинаццола
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
3
Мигель Гутьеррес
74′
31
Сэм Бекема
26
Антонио Вергара
73′
79′
9
Ромелу Лукаку
20
Эльиф Эльмас
70′
23
Джоване
Статистика
Ювентус
Наполи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
6
1
Угловые
2
2
Фолы
21
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти