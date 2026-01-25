«Ювентус» разгромил «Наполи» в матче Серии А

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Ювентус» на своем поле победил «Наполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Джонатан Дэвид (22-я минута), Кенан Йылдыз (77) и Филип Костич (86).
«Ювентус», набрав 42 очка, идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» прервал шестиматчевую серию без поражений в Серии А и располагается на третьей позиции с 43 очками.
В следующем матче чемпионата «Наполи» 31 января примет «Фиорентину», «Ювентус» днем позднее на выезде встретится с «Пармой».
Результаты остальных матчей дня:
«Сассуоло» — «Кремонезе» — 1:0; «Аталанта» — «Парма» — 4:0; «Дженоа» — «Болонья» — 3:2.
Лучано Спаллетти
Антонио Конте
Джонатан Дэвид
(Мануэль Локателли)
22′
Кенан Йылдыз
(Фабио Миретти)
77′
Филип Костич
86′
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
19
Кефрен Тюрам
27
Андреа Камбьясо
60′
32
Хуан Кабаль
7
Франсишку Консейсау
60′
18
Филип Костич
10
Кенан Йылдыз
57′
88′
4
Федерико Гатти
30
Джонатан Дэвид
77′
21
Фабио Миретти
5
Мануэль Локателли
88′
8
Тен Копмейнерс
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
5
Жуан Жезус
34′
4
Алессандро Буонджорно
37
Леонардо Спинаццола
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
3
Мигель Гутьеррес
74′
31
Сэм Бекема
26
Антонио Вергара
73′
79′
9
Ромелу Лукаку
20
Эльиф Эльмас
70′
23
Джоване
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти