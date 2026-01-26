«Рома» и «Милан» сыграли вничью в Серии А

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Кони Де Винтер (62), впервые отметившийся голом за «Милан». У «Ромы» отличился Лоренцо Пеллегрини (74, пенальти).
«Милан» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 21 матча и располагается на второй строчке таблицы, набрав 47 очков. «Рома» не проигрывает в Серии А на протяжении четырех встреч и идет строчкой ниже с 43 баллами.
В следующем туре «Милан» 3 февраля на выезде сыграет против «Болоньи», «Рома» днем ранее в гостях встретится с «Удинезе».
Футбол, Италия, 22-й тур
25.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Массимилиано Аллегри
Голы
Рома
Лоренцо Пеллегрини
74′
Милан
Кони де Винтер
(Лука Модрич)
62′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
87
Даниэле Гиларди
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
43
Уэсли Винисиус
4
Брайан Кристанте
14
Дониэлл Мален
69′
7
Лоренцо Пеллегрини
17
Ману Коне
59′
61
Никколо Пизилли
18
Матиас Соуле
85′
20
Лоренцо Вентурино
21
Пауло Дибала
69′
78
Робиньо Ваз
Милан
16
Майк Меньян
74′
23
Фикайо Томори
5
Кони де Винтер
46
Маттео Габбиа
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
70′
12
Адриен Рабьо
51′
56
Алексис Салемакерс
46′
24
Закари Атекаме
55′
4
Самуэле Риччи
79′
8
Рубен Лофтус-Чик
18
Кристофер Нкунку
69′
11
Кристиан Пулишич
10
Рафаэл Леау
68′
9
Никлас Фюллкруг
Статистика
Рома
Милан
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
15
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти