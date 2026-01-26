Журналист L'Equipe: Сафонову следует дать ещё один шанс в «ПСЖ»

Ранее Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (Бразилия).
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, «ПСЖ» победил в серии пенальти (2:1), а Сафонова признали лучшим игроком матча.
19 декабря 2025 года стало известно, что Сафонов получил перелом руки и выбыл на несколько недель.
Foot01 сообщил, что россиянин возобновил тренировки и полон уверенности, что завершит сезон в качестве основного вратаря «ПСЖ».
«Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в “ПСЖ”. Скорее, он хороший второй номер клуба. Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо, а с тех пор Шевалье не внушает доверия и даже вызывает серьёзные опасения.
Поэтому Сафонову следует дать ещё один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, поэтому его понижение до второго номера было бы предательством от испанца", — сказал Леклер Metaratings.ru.
26-летний Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В активе футболиста 21 матч, 16 пропущенных голов и девять встреч «на ноль».
Соглашение россиянина с парижанами рассчитано до 30 июня 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.