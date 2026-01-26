Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.92
П2
2.70
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.23
П2
3.15
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.93
П2
3.94
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Журналист L'Equipe: Сафонову следует дать ещё один шанс в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер считает, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после восстановления от травмы будет играть в составе парижского клуба.

Источник: Metaratings.ru

Ранее Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (Бразилия).

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, «ПСЖ» победил в серии пенальти (2:1), а Сафонова признали лучшим игроком матча.

19 декабря 2025 года стало известно, что Сафонов получил перелом руки и выбыл на несколько недель.

Foot01 сообщил, что россиянин возобновил тренировки и полон уверенности, что завершит сезон в качестве основного вратаря «ПСЖ».

«Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в “ПСЖ”. Скорее, он хороший второй номер клуба. Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо, а с тех пор Шевалье не внушает доверия и даже вызывает серьёзные опасения.

Поэтому Сафонову следует дать ещё один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, поэтому его понижение до второго номера было бы предательством от испанца", — сказал Леклер Metaratings.ru.

26-летний Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В активе футболиста 21 матч, 16 пропущенных голов и девять встреч «на ноль».

Соглашение россиянина с парижанами рассчитано до 30 июня 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.

