«Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Таавун» благодаря автоголу соперника

Встреча, которая прошла в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0. Мяч в свои ворота забил защитник «Аль-Таавуна» Мохаммед Аль-Доссари (45-я минута).
Капитан «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.
«Аль-Наср» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице лиги. «Аль-Таавун» (35) располагается на пятой позиции. В следующем туре «Аль-Наср» в гостях сыграет с «Аль-Холудом» 30 января, а «Аль-Таавун» в тот же день примет «Аль-Ахдуд».
В другом матче «Аль-Иттихад» дома со счетом 2:1 обыграл «Аль-Ахдуд». Победный мяч забил Н’Голо Канте.