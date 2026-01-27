Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Таавун» благодаря автоголу соперника

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Аль-Наср» обыграл дома «Аль-Таавун» в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча, которая прошла в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0. Мяч в свои ворота забил защитник «Аль-Таавуна» Мохаммед Аль-Доссари (45-я минута).

Капитан «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.

«Аль-Наср» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице лиги. «Аль-Таавун» (35) располагается на пятой позиции. В следующем туре «Аль-Наср» в гостях сыграет с «Аль-Холудом» 30 января, а «Аль-Таавун» в тот же день примет «Аль-Ахдуд».

В другом матче «Аль-Иттихад» дома со счетом 2:1 обыграл «Аль-Ахдуд». Победный мяч забил Н’Голо Канте.