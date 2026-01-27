Мама Клара будет гордиться. Колонка Казанского — про новую звезду «Манчестера»

После победы над «Ман Сити» неделю назад Патрика Доргу на стадионе ждала мама. Она всегда посещает матчи сына, дело привычное. Но в этот раз ее визит стал особенным для многих болельщиков «Юнайтед». Вместе с сыном Клара Доргу в дорогом бежевом пальто шла к своей дорогой машине по парковке стадиона «Олд Траффорд». Фанаты за ограждением пытались докричаться до игрока, они сгорали от желания получить автограф. Доргу накинул на голову капюшон и был чуть в стороне от такого внимания. Он вежливо махал рукой и улыбался. Махал и улыбался. Мама Клара строго посмотрела на сына и бросила какую-то короткую фразу. Патрик вдруг развернулся и… пошел к фанатам.