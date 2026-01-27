Мама Клара будет гордиться. Колонка Казанского — про новую звезду «Манчестера»

После победы над «Ман Сити» неделю назад Патрика Доргу на стадионе ждала мама. Она всегда посещает матчи сына, дело привычное. Но в этот раз ее визит стал особенным для многих болельщиков «Юнайтед». Вместе с сыном Клара Доргу в дорогом бежевом пальто шла к своей дорогой машине по парковке стадиона «Олд Траффорд». Фанаты за ограждением пытались докричаться до игрока, они сгорали от желания получить автограф. Доргу накинул на голову капюшон и был чуть в стороне от такого внимания. Он вежливо махал рукой и улыбался. Махал и улыбался. Мама Клара строго посмотрела на сына и бросила какую-то короткую фразу. Патрик вдруг развернулся и… пошел к фанатам.
«Всегда слушай свою маму», «Мама дурного не посоветует» — все были в восторге.
Мама гордилась. Сын состоялся.
Автограф Патрика Доргу сейчас резко подорожал. Датчанин — один из ключевых элементов в громких победах «Ман Юнайтед» над «Сити» (2:0) и «Арсеналом» (3:2).
Хотя именно он, казалось, должен был пострадать от изменений в Манчестере. Доргу приходил в «МЮ» как левый латераль.
Ему доверял прежний режим. Аморим даже использовал на разных флангах.
Но пришел Майкл Кэррик. Англичанин в отличие от португальского тренера живет другой стратегией. Фланговый игрок в четверке защитников в его философии — носитель принципиально иного содержания. Надежно, без авантюр, с качественными передачами в штрафную. Этим характеристикам соответствует Люк Шоу. Удивительно, но самый «хрустальный» игрок «Юнайтед» в этом сезоне играет все матчи практически без замен.
В группе атаки, полагали эксперты, Кэррик будет использовать сочетание Кунья — Бруну — Мбемо. Это логично.
Куда девать Доргу? На скамейку, понятно. Ну или в чулан несбывшихся надежд. Без разницы.
Однако у Кэррика было другое мнение. На оба больших матча в новейшей истории «МЮ» в стартовый состав попал именно датчанин. На фланг в атаку. А бразильцу Кунье осталась возможность выйти на замену. Которую, к слову, он использовал блестяще — голевая передача на решающий мяч в дерби (как раз на Доргу) и победный гол в ворота «Арсенала».
Патрик на новой позиции засиял. Хотя справедливости ради надо сказать, что его атакующая статистика хороша уже месяц — он в лидерах лиги по количеству созданных шансов и ударам. Эти цифры балансирует оборонительными — большим количеством выигранных единоборств и возвратов мяча. Везде в списках лучших АПЛ.
Доргу забил дважды в матчах, которые переворачивают бледный сезон «Манчестера». Оба мяча получились для городской художественной галереи: плотный удар в ворота Доннаруммы после блестящего флангового прохода Куньи и выстрел из-за пределов штрафной с отскоком от перекладины на лондонском стадионе «Арсенала». Если к этому прибавить его шедевральный декабрьский мяч в ворота «Ньюкасла», то можно спокойно утверждать — Доргу забивает только роскошные голы.
Но фокус тут в том, что он начал попадать в ворота!
Прошлым январем «Юнайтед» покупал Патрика Доргу под конкретное желание Аморима играть латералем широким флангом в схеме 3−4−3. Датчанина забрали из итальянского «Лечче» за 30 миллионов фунтов. Деньги очень приличные за 20-летнего игрока. Он всего полтора сезона провел в скромном клубе с кулинарным — и такой ценник! Тратить столько, да еще в середине сезона за пусть и талантливого, но сырого игрока никто не собирался. Но у «Манчестера» свой путь. Не скупой.
«МЮ» в столовой не питается — только мишленовский ресторан. 30? Получите!
Доргу привлекал прежде всего физической мощью и скоростью. Модные цифры тоже многое говорили о его потенциале. Рубен Аморим быстро согласился с решением скаутов — надо брать.
Доргу и не мечтал о таком переходе. Он мечтал… о «Челси». По крайней мере в детстве. Патрик играл в футбол в нападении и на левом атакующем фланге. Кумиром был Эден Азар. Доргу старался копировать все его движения, изучал дриблинг и манеру удара.
Он ярко выделялся на довольно сером фоне своих сверстников по футбольной команде района Хусум, пригорода Копенгагена. Его отец Пол и мама Клара перебрались из нищеты Нигерии ради будущего детей в Европу. Папа вкалывал на нескольких работах, мать следила за четверыми детьми — ничего нового в биографии такого переезда.
Каждому из своих детей они дали, помимо привычных, имена своего коренного народа игбо — это большая этническая группа в Нигерии. Глубоко религиозная. Слово «бог» почти в каждом имени. Патрик Чиназаекпере Доргу — именно так его надо называть. «Чиназаекпере» можно вольно перевести как выражение «Бог всегда слышит молитву».
Кстати, Доргу попросил «МЮ» в официальных документах — в составах на игру и всех профилях — указывать его имя полностью. Решение семейное, так он чтит свои корни.
Доргу быстро прогрессировал и оказался в 17 в сборной 19-летних талантов своей страны. На одном из матчей он попался на глаза скауту «Лечче». Итальянец написал Доргу личное сообщение в социальной сети. Патрик откликнулся и уехал играть в футбол на «сапог». Полтора сезона в «Лечче», и сразу «Манчестер». Все стремительно.
В «Юнайтед» он взял не востребованный уже больше десяти лет 13-й номер. Когда-то под ним играл кореец Пак Джи Сун. Он был далек от европейских предрассудков, ближе были свои. В Корее 13 — счастливое число. Пак под ним в «МЮ» выиграл четыре чемпионата и Лигу чемпионов. Доргу под 13-м выступал в Италии, и, как сам рассуждал, там фартило. В «Манчестере» номер был свободен. Вот и вся история.
При Амориме Доргу менял фланги, испытывал на себе несколько позиций. Но приоритетом была роль вингбека. Он обострял игру. Но есть нюанс. Обострял в сторону своих ворот. Его привозы заставляли иронизировать экспертов. 70-летний Мартин О’Нил бросил фразу: «Я мог бы делать то же самое, что и Доргу». Датчанин «доигрался» и до публичной критики Аморима: «Тревога ощущается каждый раз, когда Патрик касается мяча. Я ее чувствую».
Было. Но прошло. Удивительно, но на игру с «Ньюкаслом» Рубен Аморим изменил своей идеальной схеме и вышел в 4−3−3 с Доргу в роли правого флангового нападающего. Доргу забил победный.
Даррен Флетчер, который два матча порулил в «Юнайтед», поставил Доргу на позицию вингера и упростил игру передачами на «столба» Шешко. Доргу показал лучшие цифры в атаке за всю карьеру и сделал первый результативный пас.
Майкл Кэррик добавил красок в его атакующие задачи и проверил прочность игры в обороне со страховкой всего фланга против ярких Сака и Семеньо.
Датчанин мощно атакует пространство, находит возможности для обостряющих передач и не боится ошибаться, потому что упала и цена неточностей. За его спиной надежнейший Люк Шоу.
Доргу вдохновился своим взлетом настолько, что после победы над «Сити» со всей своей датской наивностью промолвил: «Мы едем в Лондон за тремя очками». Как знал.
Как похорошел «Манчестер» при Кэррике. Да, это только два матча. Но какие! Удивителен даже не столько результат, хотя победы над «Сити» и «Арсеналом» заставляют широко раскрыть глаза. Дело и в том, как они сделаны. Постоянное движение в атаке, скорость и дикий голод каждого игрока. В этих двух матчах «МЮ» показал свою ДНК, как говорят в Англии.
После таких выступлений болельщики «Юнайтед» дали Патрику новое имя. Теперь его зовут Ballon D'orgu. Так они недвусмысленно намекают, кому достанется «Золотой мяч» — 2026. Мама Клара будет гордиться.
Денис Казанский