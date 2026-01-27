Винисиус может покинуть «Реал», если ему не увеличат зарплату, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть футбольный клуб, если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год, сообщает El Nacional.
Ранее издание сообщало, что 25-летний игрок заявил своему окружению о желании покинуть «Реал» на фоне критики болельщиков команды.
По информации источника, Винисиус может остаться в клубе, если по новому контракту он станет самым высокооплачиваемым игроком «сливочных». Сообщается, что бразилец поставил ультиматум руководству и потребовал принять решение по новому контракту до апреля. Одним из претендентов на футболиста называется французский «Пари Сен-Жермен».
Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе «сливочных» форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).