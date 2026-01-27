Винисиус может покинуть «Реал», если ему не увеличат зарплату, пишут СМИ

По информации источника, Винисиус может остаться в клубе, если по новому контракту он станет самым высокооплачиваемым игроком «сливочных». Сообщается, что бразилец поставил ультиматум руководству и потребовал принять решение по новому контракту до апреля. Одним из претендентов на футболиста называется французский «Пари Сен-Жермен».