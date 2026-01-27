Ричмонд
СМИ: защитник «МЮ» пропустит десять недель из-за травмы

The Athletic: защитник «МЮ» Доргу пропустит около десяти недель из-за травмы.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу пропустит около десяти недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.

По информации источника, медицинский штаб клуба продолжает уточнять степень тяжести повреждения игрока. Окончательные сроки его возвращения на поле будут определены позднее. В случае подтверждения диагноза датчанин пропустит порядка восьми матчей и сможет вновь сыграть за «Манчестер Юнайтед» только после мартовского перерыва на матчи сборных.

Доргу получил травму в воскресном гостевом матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала» (3:2). В той встрече датчанин отметился забитым мячом. Футболист получил повреждение в результате столкновения с защитником хозяев Беном Уайтом. После игры главный тренер манкунианцев Майкл Каррик заявил, что Доргу почувствовал небольшую судорогу в ноге.

Доргу 21 год. В текущем сезоне датчанин принял участие в 24 играх, в которых забил три гола.