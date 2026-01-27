СМИ: защитник «МЮ» пропустит десять недель из-за травмы

По информации источника, медицинский штаб клуба продолжает уточнять степень тяжести повреждения игрока. Окончательные сроки его возвращения на поле будут определены позднее. В случае подтверждения диагноза датчанин пропустит порядка восьми матчей и сможет вновь сыграть за «Манчестер Юнайтед» только после мартовского перерыва на матчи сборных.