Лапорта: «Интуиция подсказывает, что “Барселона” сможет превзойти то, чего добилась в прошлом сезоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о задачах команды в сезоне-2025/26.

"Главная цель в этом сезоне — оставаться во всех турнирах, в которых мы участвуем, до самого конца и выиграть как можно больше. Именно поэтому, после победы в Суперкубке Испании, мы надеемся остаться в Кубке короля, продолжать хорошо выступать в Ла Лиге и напрямую выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов. Если нам это не удастся, то мы выйдем в стыковые матчи и будем двигаться шаг за шагом. Цель — по возможности провести сезон лучше прошлого, который уже был историческим.

У меня нет волшебной палочки, и я не знаю, что будет, но я уверен, что мы будем бороться до конца, поэтому надеюсь, что нам будет сопутствовать та удача, которая всегда необходима, и что мы сможем, как я уже сказал, выиграть турниры. Моя интуиция подсказывает, что мы проделываем отличную работу и сможем превзойти то, чего добились в прошлом сезоне", — цитирует Лапорту Sport.es.

«Барселона» в семи матчах общего этапа Лиги чемпионов набрала 13 очков и занимает 11-е место в таблице. В чемпионате Испании она идет на первом месте (52 очка после 21 встречи).