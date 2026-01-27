Лапорта: «Интуиция подсказывает, что “Барселона” сможет превзойти то, чего добилась в прошлом сезоне»

"Главная цель в этом сезоне — оставаться во всех турнирах, в которых мы участвуем, до самого конца и выиграть как можно больше. Именно поэтому, после победы в Суперкубке Испании, мы надеемся остаться в Кубке короля, продолжать хорошо выступать в Ла Лиге и напрямую выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов. Если нам это не удастся, то мы выйдем в стыковые матчи и будем двигаться шаг за шагом. Цель — по возможности провести сезон лучше прошлого, который уже был историческим.