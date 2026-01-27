Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар в ближайшее время подпишет контракт с «Партизаном»

Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Саша Зделар в ближайшее время подпишет контракт с «Партизаном». Переговоры 30-летнего футболиста с сербским клубом находятся на финальной стадии.
С лета 2025 года серб находится в статусе свободного агента. Ранее Зделар в интервью «СЭ» сообщил, что поддерживает физическую форму с «Партизаном».
Футболист выступал за «Партизан» с 2018 по 2022 год. Он провел за клуб 197 матчей, забил 6 голов и отдал 22 голевых передач. Последним клубом Зделара был «Зенит».