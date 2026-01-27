Экс-руководитель «Спартака» и «Локомотива» Цорн стал спортивным директором «Аустрии»

39-летний уроженец Москвы, имеющий немецкое гражданство, в 2019—2020 годах работал в «Спартаке», занимая должности генерального директора и спортивного директора. С июля 2021-го по октябрь 2022-го он являлся спортивным директором «Локомотива».
«Аустрия» — чрезвычайно привлекательный вызов, — заявил Цорн. — Клуб может похвастать выдающейся академией и программой развития молодежи, богатыми традициями и преданными болельщиками. Стратегия клуба, включающая такие ключевые элементы, как правильный баланс состава, строгая трансферная политика и продвижение молодых игроков, обеспечивает прочную основу для устойчивого развития «Аустрии». Ключевым моментом является то, что все решения принимаются исходя из четко определенной спортивной идентичности".