Экс-руководитель «Спартака» и «Локомотива» Цорн стал спортивным директором «Аустрии»

«Аустрия» — чрезвычайно привлекательный вызов, — заявил Цорн. — Клуб может похвастать выдающейся академией и программой развития молодежи, богатыми традициями и преданными болельщиками. Стратегия клуба, включающая такие ключевые элементы, как правильный баланс состава, строгая трансферная политика и продвижение молодых игроков, обеспечивает прочную основу для устойчивого развития «Аустрии». Ключевым моментом является то, что все решения принимаются исходя из четко определенной спортивной идентичности".