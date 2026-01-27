Макаров официально стал игроком «Кайсериспора»

Контракт Макарова с «Кайсериспором» рассчитан с 26 января по 30 июня 2026 года.
Ранее Макаров был отстранен от основного состава «Динамо». В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел за «Динамо» 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Вингер Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор». Карточка футболиста появилась на официальном сайте Турецкой федерации футбола.
