Макаров официально стал игроком «Кайсериспора»

Вингер Денис Макаров перешел из московского «Динамо» в «Кайсериспор». Карточка футболиста появилась на официальном сайте Турецкой федерации футбола.

Источник: Sport24

Контракт Макарова с «Кайсериспором» рассчитан с 26 января по 30 июня 2026 года.

Ранее Макаров был отстранен от основного состава «Динамо». В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел за «Динамо» 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.