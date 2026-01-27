Ричмонд
Тремя голами обернулся матч клуба КПЛ с лидером РПЛ

«Елимай» из Семея уступил российскому «Краснодару» на предсезонных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Контрольный матч состоялся в ОАЭ на арене «Дубай Полис Клаб» и завершился победой российского клуба со счетом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже в дебюте — отличился форвард «Краснодара» Казбек Мукаилов. После перерыва «Елимай» сумел отыграться усилиями Жан-Али Пайруза, поразившего ворота соперника на 57-й минуте. Однако решающее слово осталось за чёрно-зелёными: на 76-й минуте точный удар полузащитника Ефима Буркина принёс российскому клубу победу.

Добавим, что «Елимай» по итогам КПЛ-2025 занял четвертое место и впервые в своей истории выступит в предстоящем сезоне в еврокубках.

Что касается «Краснодара», то после завершения первой части сезона в РПЛ команда Мурада Мусаева набрала 40 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на один балл.