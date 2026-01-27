Тремя голами обернулся матч клуба КПЛ с лидером РПЛ

Счёт в матче был открыт уже в дебюте — отличился форвард «Краснодара» Казбек Мукаилов. После перерыва «Елимай» сумел отыграться усилиями Жан-Али Пайруза, поразившего ворота соперника на 57-й минуте. Однако решающее слово осталось за чёрно-зелёными: на 76-й минуте точный удар полузащитника Ефима Буркина принёс российскому клубу победу.