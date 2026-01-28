Ричмонд
Чемпион Европы выбрал другой клуб вместо «Кайрата»

Известный итальянский нападающий Лоренцо Инсинье близок к переходу в «Пескару», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Как информирует инсайдер Фабрицио романо «Пескара» близка к подписанию Инсинье на правах свободного агента после того, как прошлым летом он покинул «Торонто».

«Инсинье возвращается в клуб своего детства и в ближайшее время подпишет контракт с командой итальянской Серии B», — пишет Романо.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны алматинского «Кайрата».

Ранее в Италии сообщалось, что Инсинье вернется в «Наполи» или перейдет в «Лацио».

Напомним, что Инсинье сейчас 34 года, он выступал за «Наполи» с 2009 по 2022 год. За сборную Италии он сыграл 54 матча и в 2021 году стал вместе с ней чемпионом Европы.