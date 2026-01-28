Чемпион Европы выбрал другой клуб вместо «Кайрата»

Как информирует инсайдер Фабрицио романо «Пескара» близка к подписанию Инсинье на правах свободного агента после того, как прошлым летом он покинул «Торонто».
«Инсинье возвращается в клуб своего детства и в ближайшее время подпишет контракт с командой итальянской Серии B», — пишет Романо.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны алматинского «Кайрата».
Ранее в Италии сообщалось, что Инсинье вернется в «Наполи» или перейдет в «Лацио».
Напомним, что Инсинье сейчас 34 года, он выступал за «Наполи» с 2009 по 2022 год. За сборную Италии он сыграл 54 матча и в 2021 году стал вместе с ней чемпионом Европы.