Арбелоа — о словах Моуринью: «Я тронут и счастлив, потому что он был гораздо больше, чем просто тренер»

Ранее Моуринью сказал, что Арбелоа был одним из его любимых игроков и может тренировать любую команду в мире.
"Слышать такое — огромная гордость. Я тронут и счастлив, потому что он был гораздо больше, чем просто тренер. Он был очень важен, и теперь я считаю его большим другом. Хочу выразить ему благодарность.
Безусловно, (Моуринью) пример для подражания. Я сказал в первый же день: невозможно подражать ему, потому что это путь к неудаче. Мой успех будет заключаться в том, чтобы быть самим собой, и в этом будет часть влияния Жозе. Я старался многому у него научиться.
Мы поддерживаем контакт с Моуринью, но стараюсь беспокоить его как можно меньше. Он один из тех друзей, с которыми можно долго не общаться, но если я позвоню ему в 3 часа ночи, он возьмет трубку", — приводит слова Арбелоа Marca.
Завтра, 28 января, пройдет матч между «Бенфикой» и «Реалом» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На данный момент испанская команда находится на третьей позиции, имея в своем активе 15 очков, а португальцы занимают 29-ю строчку в турнирной таблице с 6 очками.