Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
П1
2.44
X
3.49
П2
2.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
П1
1.32
X
6.46
П2
9.00
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2

Арбелоа — о словах Моуринью: «Я тронут и счастлив, потому что он был гораздо больше, чем просто тренер»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова Жозе Моуринью в свой адрес.

Источник: Getty Images

Ранее Моуринью сказал, что Арбелоа был одним из его любимых игроков и может тренировать любую команду в мире.

"Слышать такое — огромная гордость. Я тронут и счастлив, потому что он был гораздо больше, чем просто тренер. Он был очень важен, и теперь я считаю его большим другом. Хочу выразить ему благодарность.

Безусловно, (Моуринью) пример для подражания. Я сказал в первый же день: невозможно подражать ему, потому что это путь к неудаче. Мой успех будет заключаться в том, чтобы быть самим собой, и в этом будет часть влияния Жозе. Я старался многому у него научиться.

Мы поддерживаем контакт с Моуринью, но стараюсь беспокоить его как можно меньше. Он один из тех друзей, с которыми можно долго не общаться, но если я позвоню ему в 3 часа ночи, он возьмет трубку", — приводит слова Арбелоа Marca.

Завтра, 28 января, пройдет матч между «Бенфикой» и «Реалом» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На данный момент испанская команда находится на третьей позиции, имея в своем активе 15 очков, а португальцы занимают 29-ю строчку в турнирной таблице с 6 очками.