«С такой уверенностью победили, что тяжело понять, был ли это вообще “Ман Сити”. Хайкин — о выступлениях в Лиге чемпионов

Никита Хайкин лидирует среди всех вратарей этой Лиги чемпионов по числу сэйвов и коэффициенту предотвращенных голов. 30-летний российский футболист норвежского «Буде-Глимт», приехавший со своей командой в Мадрид на матч последнего тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», рассказал обозревателю «СЭ»:
• об эмоциях от победы 3:1 на прошлой неделе над «Манчестер Сити»;
• о подготовке к решающему матчу на «Метрополитано», в котором северянам для выхода в плей-офф необходима победа;
• о причине успехов клуба из небольшого города.
Хайкин, который провел без замен все игры, лидирует среди всех вратарей этой ЛЧ по числу сэйвов и коэффициенту предотвращенных голов.
— Можно ли после красивой победы над «Сити», ставшей для вас первой в ЛЧ, в любом случае говорить об удовлетворенности дебютом в главном еврокубке? — вопрос Хайкину.
— Скорее нет, чем да. Осталась еще одна игра, и хочется провести ее на высоком уровне. «Буде-Глимт» в целом думает не о результатах, а о командных действиях. О том, как мы играем. Такой менталитет нам прививает главный тренер. Наверное, многим это тяжело понять, но так мы настраиваемся очень часто. Думаю, последняя игра получится очень интересной. Это большой опыт для нас, поскольку мы впервые участвуем в основном турнире Лиги чемпионов. Где-то мы, конечно, потеряли очки, но победа над «Манчестер Сити» в какой-то мере восстановила объективную картину.
— Почувствовали ли разницу между ЛЧ и «младшими» еврокубками, где у «Буде-Глимт» уже случились большие успехи — четвертьфинал Лиги конференций и полуфинал Лиги Европы?
— Конечно, разница колоссальная. И качество команд, и уровень игроков, и организация турниров в целом. Сразу виден масштаб Лиги чемпионов. Насколько он превосходит Лигу Европы, не говоря уже о Лиге конференций.
— Есть ли вера в то, что удастся обыграть «Атлетико» на его поле, тем более что у команды Диего Симеоне есть своя четкая мотивация — попасть в топ-8?
— Вера есть всегда, естественно. Будем придерживаться своего плана на игру, и это самое главное — быть верным той тактике, которую тренер нам привил. Посмотрим, куда нас это приведет.
— Хорошо ли отпраздновали победу над «Сити» и был ли внутри команды от этого матча настоящий восторг?
— Не сказал бы, что хорошо отпраздновали. Было даже недопонимание, кого мы победили. С такой уверенностью и доминированием мы это сделали, что тяжело понять — был ли это вообще «Манчестер Сити». Я всегда говорил, что на нашем поле мы можем играть с любым соперником, и этот матч это доказал. Это был крутой опыт.
— Когда вы прилетели в Испанию, учитывая, что новый чемпионат Норвегии, который проводится по системе «весна — осень», еще не стартовал?
— 22 января, через день после матча с «Сити», вылетели из Буде на мини-сбор в Аликанте, провели там несколько дней, тренировались в хороших условиях на естественном покрытии (на домашнем стадионе «Буде-Глимт» уложена синтетика. — Прим. И. Р.). Вчера перелетели в Мадрид, сегодня — предматчевая тренировка на «Метрополитано», а завтра — на поле.
— За счет чего вы можете с мадридцами справиться?
— Будет агрессивная игра. Мы понимаем, что они будут играть 4−4−2, иногда использовать персональную опеку. На своем поле «Атлетико» практически всегда доминирует, показывает очень высокую отдачу. Высок у многих и уровень индивидуального мастерства, мы это понимаем. Но у нас есть свои качества, с которыми им, надеюсь, будет тяжело справиться.
— Вы, новички ЛЧ, находитесь достаточно близко к топ-24 — на 28-м месте. Какой совет можете дать тому же «Кайрату», который также впервые участвует в турнире и замыкает таблицу с одним очком?
— Нам помогла долгая планомерная работа на протяжении многих сезонов (с одним тренером Кьетилем Кнутсеном — уже семь лет. — Прим. И. Р.). С ее помощью мы четко понимаем, как должны играть, как идентифицировать себя как команду и организацию, в том числе тактически. Это достаточно тяжело — идти своим путем много лет. Советую и другим командам прививать себе определенный стиль игры, в который все верят и под который подбираются игроки. Это одна из главных вещей, которая может привести к успеху.
Игорь Рабинер