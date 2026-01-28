«С такой уверенностью победили, что тяжело понять, был ли это вообще “Ман Сити”. Хайкин — о выступлениях в Лиге чемпионов

— Скорее нет, чем да. Осталась еще одна игра, и хочется провести ее на высоком уровне. «Буде-Глимт» в целом думает не о результатах, а о командных действиях. О том, как мы играем. Такой менталитет нам прививает главный тренер. Наверное, многим это тяжело понять, но так мы настраиваемся очень часто. Думаю, последняя игра получится очень интересной. Это большой опыт для нас, поскольку мы впервые участвуем в основном турнире Лиги чемпионов. Где-то мы, конечно, потеряли очки, но победа над «Манчестер Сити» в какой-то мере восстановила объективную картину.