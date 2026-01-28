Италия — больше не великая футбольная нация. Ее гранды серьезно отстали от мировых лидеров

Так в чем же причина? Тут, похоже, их комплекс. Первое — частые смены тренерского штаба и административная нестабильность в руководстве. Они привели к отсутствию последовательности и долгосрочного стратегического планирования, что ограничивает потенциал команд. Вкупе со сложным финансовым положением, о котором еще поговорим, это приводит к печальным последствиям. Тренеры постоянно меняются, у кого-то (как у «Юве» и «Милана») — целые стратегии. Из-за этого в том числе страдает качество состава. «Интер» уже давно не совершал больших покупок, «Милан» нацелился на молодых, «Юве» не совсем понимает, что делать с непригодившимися Тиагу Моттой, Теном Копмейнерсом и Дугласом Луизом.