Италия — больше не великая футбольная нация. Ее гранды серьезно отстали от мировых лидеров

Проблемы с составом и руководством
13,4 процента у «Аталанты», 6,8 у «Ювентуса» и 6,3 у «Интера». Так суперкомпьютер Opta перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов оценивает шансы итальянских клубов попасть в первую восьмерку.
Каждый из этих клубов наверняка квалифицируется в 1/16, шансы «Наполи» — 50 на 50. Но ни один из грандов с большой долей вероятности не пробьется в плей-офф напрямую. Похожая картина была на общем этапе и год назад — напрямую пробился «Интер»; «Милан» и «Ювентус» закончили 13-м и 20-м соответственно. Учитывая, что тогда, кроме «Интера», никто из представителей Италии не смог добраться до стадии ⅛, это тревожный сигнал для всего кальчо.
Да, нерадзурри дважды за последние несколько лет добирались до финала Лиги чемпионов, но это было скорее следствием огромной самоотдачи ветеранов и тонких ходов Симоне Индзаги. А еще щепотки везения. В целом же гранды из Италии все равно котируются как андердоги против клубов такого масштаба, как «Арсенал», «Реал», «Барса» или «Бавария». Обыграть кого-то из них — большое достижение для представителя Апеннин.
«Интер» набрал легкие очки на старте, а затем посыпался (3 поражения подряд); «Юве», наоборот, буксовал на старте, зато успел прибавить в ноябре; «Аталанту» трясет из стороны в сторону; Конте в «Наполи» сознательно игнорирует еврокубки. Никто точно не тянет на статус одного из фаворитов турнира.
На что-то претендует только «Рома» в Лиге Европы, а вот у «Фиорентины» в Лиге конференций серьезные проблемы.
Так в чем же причина? Тут, похоже, их комплекс. Первое — частые смены тренерского штаба и административная нестабильность в руководстве. Они привели к отсутствию последовательности и долгосрочного стратегического планирования, что ограничивает потенциал команд. Вкупе со сложным финансовым положением, о котором еще поговорим, это приводит к печальным последствиям. Тренеры постоянно меняются, у кого-то (как у «Юве» и «Милана») — целые стратегии. Из-за этого в том числе страдает качество состава. «Интер» уже давно не совершал больших покупок, «Милан» нацелился на молодых, «Юве» не совсем понимает, что делать с непригодившимися Тиагу Моттой, Теном Копмейнерсом и Дугласом Луизом.
Итальянские клубы в итоге проседают по составам: причем как качественно, так и количественно. А это особо важно в эпоху ротаций, когда новые турниры вырастают как грибы после дождя. Командам не хватает ресурсов, чтобы стабильно выступать на дистанции всех турниров, и это отражается на стабильности набора очков.
Где взять деньги?
Почти все, конечно, упирается в финансы. Тут разрыв особенно очевиден. Если взглянуть на топ самых мощных составов по версии Transfermarkt, итальянцы не попадут даже в первую десятку. С полновесными грандами разница более чем в два раза.
Италия вылетела из первой десятки по доходам. Deloitte Sports Business Group опубликовал исследование, согласно которому лишь «Интеру», «Милану» и «Ювентусу» удалось попасть в двадцатку среди топ-5 лиг в 2025-м.
«Интер» поднялся на три строчки благодаря выходу в прошлогодний финал. Но и тут разрыв с реальными толстосумами впечатляет. В целом же доходы клубов не растут. По данным Forbes, падения выручки от медиаправ помогли избежать клубный чемпионат мира и расширение еврокубков. Там же приводятся слова эксперта по спортивным правам Пьера Маеса, который говорит: «Отсутствие конкуренции из-за ограниченного числа игроков на рынке телеправ свидетельствует о том, что вечеринка закончилась, так как вещатели не способны предложить лигам и клубам больше».
У Бундеслиги дела не особо лучше, но там играет куда больше молодых футболистов, здесь готовят игроков под продажу. В Италию же в основном уезжают доигрывать. К тому же в Германии просто больше современных многофункциональных стадионов, которые позволяют местным клубам дополнительно зарабатывать. Итальянские же арены — уже давняя проблема Серии А и не только.
Филип Лам в своей колонке для The Guardian отмечает разницу между двумя лигами и подчеркивает проблемы итальянского футбола:
«Раньше все хотели поехать в Италию. Милан был футбольной столицей мира. Здесь, в Германии, фраза Андреаса Меллера стала общеизвестной поговоркой: “Милан или Мадрид, лишь бы это была Италия!” Основой превосходства стала ориентированная на мяч зонная оборона Арриго Сакки, которая до сих пор является основной системой игры в футбол. Ее переняла вся Италия, что дало ей огромное преимущество.
Спад обусловлен различными причинами. Например, многие итальянские клубы перешли из рук меценатов из своей страны в руки инвесторов из США. В Англии иностранный капитал приветствуется, но в Италии в результате этой распродажи, по-видимому, утрачена идентичность и смысл существования клубов. Это видно по устаревшим стадионам. Меня это удивляет; в конце концов, мы говорим о стране, где находится Колизей. Италия модернизирует свои арены к Евро-2032. Есть планы по перестройке «Сан-Сиро», когда-то «Ла Скала футбола».
Также Лам отмечает: в Италии просто меньше бегают. Опять же, можно догадаться, что связано это со средним возрастом состава и качеством футболистов в заявке.
"Игроки в Италии бегают меньше, чем четыре другие высшие лиги Испании, Англии, Франции и Германии, — пишет Лам. — Несколько лет назад я читал статистику, согласно которой команда Бундеслиги с наименьшими показателями бегала больше, чем команда с наибольшими показателями в Серии А. Италия не обновила свою операционную систему; она работает слишком медленно.
Нехватка динамизма приводит к проблемам с качеством. Там, где прессинг соперника слишком слаб, ни один игрок не развивает свои навыки до мирового уровня. Вот почему нет Баджо, нет Дель Пьеро, Каннаваро, Мальдини, Барези, Гаттузо или Пирло. Сегодняшние итальянские команды напоминают мне «феррари», мощность которых резко подрезали и оставили без бензина. Даже самый красивый дизайн тут не поможет".
Получается порочный круг: итальянские клубы не могут много зарабатывать, так как не привлекают внимания больших игроков, а низкие заработки не позволяют приглашать звезд в расцвете лет. Ослабла и конкуренция во внутреннем первенстве. Раньше хоть был «Ювентус», стабильно показывавший результат в ЛЧ, но его гегемония закончилась.
Представителям кальчо приходится адаптироваться к новой реальности. Они — клубы второго эшелона по меркам Лиги чемпионов.
Марк Бессонов