«Санкт-Паули» реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте и сыграл вничью с «Лейпцигом»

«Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.

На 66-й минуте 19-летний ивуарийский нападающий гостей Ян Диоманде открыл счет. Хозяева отыгрались в концовке — на 3-й добавленной минуте полузащитник Мартейн Карс реализовал пенальти.

«Лейпциг» набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» идет на 17-й строчке — 14 очков.

Санкт-Паули
1:1
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, 16-й тур
27.01.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Миллернтор
Главные тренеры
Александр Блессин
Оле Вернер
Голы
Санкт-Паули
Мартейн Карс
90+3′
РБ Лейпциг
Ян Диоманде
66′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
3
Кароль Метс
5
Хауке Валь
11
Аркадиуш Пырка
8
Эрик Смит
2
Манолис Салиакас
87′
9
Абдули Сисей
26
Рики-Джейд Джонс
67′
19
Мартейн Карс
10
Данел Синани
76′
28
Матиас Перейра Лаж
16
Джоэл Чима Фудзита
77′
7
Джэксон Ирвайн
6
Джеймс Сэндс
77′
20
Матиас Расмуссен
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
17
Ридле Баку
22
Давид Раум
13
Николас Зайвальд
4
Вилли Орбан
5
Эль-Шадай Битшиабу
24
Ксавер Шлагер
40
Ромуло
64′
11
Конрад Хардер
49
Ян Диоманде
90′
39
Беньямин Хенрикс
7
Антонио Нуса
85′
6
Эзекил Банзузи
14
Кристоф Баумгартнер
49′
85′
27
Тидьям Гомис
Статистика
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
2
5
Угловые
4
3
Фолы
6
8
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти