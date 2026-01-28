«Санкт-Паули» реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте и сыграл вничью с «Лейпцигом»

Игра проходила на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.
На 66-й минуте 19-летний ивуарийский нападающий гостей Ян Диоманде открыл счет. Хозяева отыгрались в концовке — на 3-й добавленной минуте полузащитник Мартейн Карс реализовал пенальти.
«Лейпциг» набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» идет на 17-й строчке — 14 очков.
Футбол, Германия, 16-й тур
27.01.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Миллернтор
Главные тренеры
Александр Блессин
Оле Вернер
Голы
Санкт-Паули
Мартейн Карс
90+3′
РБ Лейпциг
Ян Диоманде
66′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
3
Кароль Метс
5
Хауке Валь
11
Аркадиуш Пырка
8
Эрик Смит
2
Манолис Салиакас
87′
9
Абдули Сисей
26
Рики-Джейд Джонс
67′
19
Мартейн Карс
10
Данел Синани
76′
28
Матиас Перейра Лаж
16
Джоэл Чима Фудзита
77′
7
Джэксон Ирвайн
6
Джеймс Сэндс
77′
20
Матиас Расмуссен
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
17
Ридле Баку
22
Давид Раум
13
Николас Зайвальд
4
Вилли Орбан
5
Эль-Шадай Битшиабу
24
Ксавер Шлагер
40
Ромуло
64′
11
Конрад Хардер
49
Ян Диоманде
90′
39
Беньямин Хенрикс
7
Антонио Нуса
85′
6
Эзекил Банзузи
14
Кристоф Баумгартнер
49′
85′
27
Тидьям Гомис
Статистика
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
2
5
Угловые
4
3
Фолы
6
8
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти