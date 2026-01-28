Ричмонд
«Челси» объявил о расторжении контракта со Стерлингом

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг покинул клуб, сообщает пресс-служба лондонцев.

Источник: Reuters

Контракт с 31-летним англичанином расторгли по соглашению сторон. Договор был рассчитан до лета 2027 года.

«Мы благодарим Рахима за вклад, который он внёс, будучи игроком “Челси”, и желаем ему успехов на следующем этапе его карьеры», — говорится в заявлении клуба.

Стерлинг летом 2022 года перешел в «Челси» из «Манчестер Сити». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила около 56 миллионов евро.

Стерлинг провел за «Челси» 81 матч, забил 19 голов и сделал 15 результативных передач. В этом сезоне вингер ни разу не выходил на поле.