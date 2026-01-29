Слуцкий о снятии с «Шанхай Шэньхуа» 10 очков: «Максимально болезненно»

«Несколько лет назад в Китае был огромный коррупционный скандал. Это касается периода с 2015 по 2021 год. В команде “Шанхай Шэньхуа” не осталось ни одного футболиста и ни одного руководителя с того времени. Это максимально болезненно», — приводит Telegram-канал «Это футбол, брат!» слова Слуцкого.