Слуцкий о снятии с «Шанхай Шэньхуа» 10 очков: «Максимально болезненно»

По итогам коррупционных расследований за нарушения, допущенные до прихода российского специалиста, с «Шанхай Шэньхуа» сняли 10 очков.
«Несколько лет назад в Китае был огромный коррупционный скандал. Это касается периода с 2015 по 2021 год. В команде “Шанхай Шэньхуа” не осталось ни одного футболиста и ни одного руководителя с того времени. Это максимально болезненно», — приводит Telegram-канал «Это футбол, брат!» слова Слуцкого.
Российский тренер возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В сезоне-2025 команда Слуцкого заняла второе место в китайской Суперлиге, уступив 2 очка «Шанхай Порт».