«Елимай» созрел для борьбы за медали. Уже кошмарят топов РПЛ

«Елимай» — один из редких казахстанских клубов, который планомерно ведёт подготовку к сезону и практически укомплектовал команду к старту новой кампании. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему потенциал семейского коллектива позволяет бороться за медали в казахстанской премьер-лиге, а может даже и за чемпионство.

Источник: ФК "Краснодар"

Зимой «Елимай» плодотворно работает на трансферном рынке. Клуб усилил и без того сильную казахстанскую обойму, окончательно выкупив Рамазана Оразова, а также подписав ещё нескольких сборников: Айбара Жаксылыкова и Арсена Аширбека.

Среди легионеров новичками стали уже адаптированный к КПЛ защитник Иван Миладинович, крайний защитник Эдисон Ндрека и полузащитник Хрвое Илич.

На данный момент есть вопросы лишь по 2−3 позициям. В частности, клуб не определился с основным вратарём. Претендовали на Александра Заруцкого, но тот выбрал «Актобе». Кроме того, есть вероятность подписания правого латераля и игрока в атаку. В нападение точно нужен мастеровитый легионер (одного Плакки недостаточно), возможно, креативный вингер а-ля Галымжан Кенжебек, в общем, гейм чейнджер.

Но уже сейчас у «Елимая» отчетливо виден костяк команды, Андрей Карпович чётко понимает, на каких фигурах строить игру. На сегодня, с точки зрения набора игроков и стилистики, это одна из самых атлетичных команд в Казахстане.

О том, насколько сложно играть с «Елимаем», отмечали и в прошлом году. Например, вот что говорил наставник «Жениса» Андрей Демченко:

«Елимай» — очень тяжелый соперник. Навязывают силовой футбол, физически мощные игроки, гнут свою линию, продавливают".

К этим добродетелям добавляется ещё и класс новичков, например, таких как Илич. Недавно «Елимай» сыграл товарищеский матч с действующим чемпионом и лидером РПЛ «Краснодаром». Проиграли 1:2, но впечатлили соперника.

«Не знаю, что это за команда. Уровень очень‑очень приличный. Было интересно играть, уровень борьбы был высокий. В принципе, была какая‑то комбинационная игра у них, и в большей части у нас», — сказал хавбек российского клуба Данила Козлов.

Безусловно, сборы это одно, а официальные матчи это совсем другое, но очевидно, что команда знает свои сильные стороны, принимает идеи тренеры и выглядит как единый организм.

Да, «Елимай» ждёт новый опыт, ведь помимо конкуренции внутри чемпионата, их ждёт исторический старт в еврокубках, где они также хотели бы себя проявить. Но пока, большинство селекционных решений, а также работа на сборах указывает на одно — команда прогрессирует и готова к реализации задач иного уровня.