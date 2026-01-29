«Елимай» созрел для борьбы за медали. Уже кошмарят топов РПЛ

На данный момент есть вопросы лишь по 2−3 позициям. В частности, клуб не определился с основным вратарём. Претендовали на Александра Заруцкого, но тот выбрал «Актобе». Кроме того, есть вероятность подписания правого латераля и игрока в атаку. В нападение точно нужен мастеровитый легионер (одного Плакки недостаточно), возможно, креативный вингер а-ля Галымжан Кенжебек, в общем, гейм чейнджер.