Победитель Лиги чемпионов Вернер перешел в «Сан-Хосе»

Вернеру 29 лет, в текущем сезоне он провел 3 матча за германский «Лейпциг», за который выступал с 2022 года, ранее он играл за клуб с 2016 по 2020 год. С 113 голами нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с «Лейпцигом» Вернер стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии. С 2020 по 2022 год немец выступал за английский «Челси», вместе с лондонцами он стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.