Победитель Лиги чемпионов Вернер перешел в «Сан-Хосе»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Астон Вилла
0
:
Зальцбург
1
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.30
П2
2.46
Футбол. Лига Европы
перерыв
Базель
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.42
П2
1.47
Футбол. Лига Европы
перерыв
Бетис
2
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
37.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Селтик
3
:
Утрехт
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
56.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Црвена Звезда
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.65
П2
3.69
Футбол. Лига Европы
перерыв
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
перерыв
ФКСБ
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
11.25
X
5.10
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
перерыв
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.58
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
перерыв
Генк
1
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.84
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
перерыв
Лилль
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
2.30
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Лудогорец
1
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
11.75
Футбол. Лига Европы
перерыв
Лион
1
:
ПАОК
1
Все коэффициенты
П1
1.74
X
2.85
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
перерыв
Маккаби
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
40.00
X
10.75
П2
1.08
Футбол. Лига Европы
перерыв
Мидтьюлланн
0
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.60
П2
5.89
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ноттингем Форест
2
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
61.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Панатинаикос
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
3.33
X
2.10
П2
3.84
Футбол. Лига Европы
перерыв
Штурм
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.41
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
перерыв
Штутгарт
2
:
Янг Бойз
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
32.00

Победитель Лиги чемпионов Вернер перешел в «Сан-Хосе»

В текущем сезоне нападающий провел три матча за «Лейпциг».

Источник: пресс-служба клуба "РБ Лейпциг"

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Германский нападающий Тимо Вернер подписал контракт с американским клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Сан-Хосе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до июня 2028 года.

Вернеру 29 лет, в текущем сезоне он провел 3 матча за германский «Лейпциг», за который выступал с 2022 года, ранее он играл за клуб с 2016 по 2020 год. С 113 голами нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с «Лейпцигом» Вернер стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии. С 2020 по 2022 год немец выступал за английский «Челси», вместе с лондонцами он стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

В прошлом сезоне Вернер выступал на правах аренды за английский «Тоттенхэм», с которым выиграл Лигу Европы.

В составе сборной Германии Вернер провел 57 матчей и забил 24 гола. В 2017 году вместе с национальной командой он стал победителем последнего розыгрыша Кубка конфедераций, который прошел в России. Форвард забил 3 гола и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с партнерами по команде Леоном Горецкой и Ларсом Штиндлем.