Победитель Лиги чемпионов Вернер перешел в «Сан-Хосе»

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Германский нападающий Тимо Вернер подписал контракт с американским клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Сан-Хосе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с игроком рассчитано до июня 2028 года.
Вернеру 29 лет, в текущем сезоне он провел 3 матча за германский «Лейпциг», за который выступал с 2022 года, ранее он играл за клуб с 2016 по 2020 год. С 113 голами нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с «Лейпцигом» Вернер стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии. С 2020 по 2022 год немец выступал за английский «Челси», вместе с лондонцами он стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.
В прошлом сезоне Вернер выступал на правах аренды за английский «Тоттенхэм», с которым выиграл Лигу Европы.
В составе сборной Германии Вернер провел 57 матчей и забил 24 гола. В 2017 году вместе с национальной командой он стал победителем последнего розыгрыша Кубка конфедераций, который прошел в России. Форвард забил 3 гола и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с партнерами по команде Леоном Горецкой и Ларсом Штиндлем.