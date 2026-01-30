FT: Си Цзиньпин признался, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

«Си Цзиньпин — фанат “Манчестер Юнайтед”, и мы договорились, чтобы он получил футбольный мяч с автографами игроков после матча против “Арсенала” в воскресенье», — сообщил газете Financial Times источник с Даунинг-стрит. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счетом 3:2, и премьер-министр «был недоволен»: «он не мог поверить, что ему пришлось отдать этот мяч», — рассказал собеседник газеты.