«Кайрат» достиг соглашения о трансфере легионера в европейский клуб

26-летний Станоев пополнил алматинскую команду летом 2024 года и помог ей дважды стать чемпионом Казахстана, выиграть Суперкубок страны, а также принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Всего за полтора года сыграл 48 матчей, забил три мяча и отметился пятью ассистами.
До «Кайрата» Станоев играл за сербские клубы «Спартак» (Суботица), ТСЦ, «Графичар» и «Црвена звезда».
В своё время провёл пять матчей и забил один гол за сборную Сербии до 19 лет.
Ранее «Кайрат» озвучил решение по двукратному чемпиону и расстался с одним из ключевых игроков чемпионского состава.