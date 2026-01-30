«Кайрат» достиг соглашения о трансфере легионера в европейский клуб

26-летний Станоев пополнил алматинскую команду летом 2024 года и помог ей дважды стать чемпионом Казахстана, выиграть Суперкубок страны, а также принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Всего за полтора года сыграл 48 матчей, забил три мяча и отметился пятью ассистами.