«Кайрат» достиг соглашения о трансфере легионера в европейский клуб

Алматинский «Кайрат» и румынский «Университатя» достигли соглашения о трансфере сербского полузащитника Юга Станоева, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

26-летний Станоев пополнил алматинскую команду летом 2024 года и помог ей дважды стать чемпионом Казахстана, выиграть Суперкубок страны, а также принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Всего за полтора года сыграл 48 матчей, забил три мяча и отметился пятью ассистами.

До «Кайрата» Станоев играл за сербские клубы «Спартак» (Суботица), ТСЦ, «Графичар» и «Црвена звезда».

В своё время провёл пять матчей и забил один гол за сборную Сербии до 19 лет.

Ранее «Кайрат» озвучил решение по двукратному чемпиону и расстался с одним из ключевых игроков чемпионского состава.