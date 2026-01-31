Появилось фото домашней и гостевой формы «Реала» на новый сезон

Нападающий примерил домашний комплект, а полузащитник — гостевой.
Домашняя форма будет выполнена в белом цвете со вставками розового и изумрудного. Отличительной особенностью гостевого комплекта станет принт с узором.
В сети появилась фотография футболистов «Реала» Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, где те одеты в форму «Реала» на следующий сезон.
