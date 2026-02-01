Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Лечче
П1
2.17
X
2.98
П2
4.19
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Райо Вальекано
П1
1.26
X
6.73
П2
11.25
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Аталанта
П1
2.37
X
3.35
П2
3.45
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Брентфорд
П1
2.25
X
3.57
П2
3.52
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Фулхэм
П1
1.58
X
4.55
П2
5.60
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Кристал Пэлас
П1
2.02
X
3.56
П2
3.94
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Лилль
П1
2.05
X
3.77
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Фрайбург
П1
1.71
X
4.23
П2
4.90
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Валенсия
П1
1.88
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Брест
П1
2.20
X
3.45
П2
3.56
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Осер
П1
1.77
X
3.67
П2
5.20
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Сити
П1
4.70
X
4.21
П2
1.72
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хайденхайм
П1
1.25
X
7.05
П2
11.50
Футбол. Италия
20:00
Кремонезе
:
Интер
П1
12.00
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
П1
2.95
X
2.91
П2
2.84
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
П1
9.50
X
4.60
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
П1
5.15
X
4.55
П2
1.61
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
П1
2.33
X
3.22
П2
3.60

Черышев стал игроком «Красавы»

Денис Черышев стал игроком кипрского футбольного клуба «Красава».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев присоединился к кипрскому клубу «Красава», сообщается в Telegram-канале команды.

Срок действия соглашения с футболистом не раскрывается. За клуб он будет выступать под 90-м номером.

Черышеву 35 лет. Последним клубом воспитанника мадридского «Реала» стал греческий «Паниониос», за который он выступал с 2024 по 2025 год. Ранее он играл за итальянскую «Венецию», «Реал», с которым выигрывал Лигу чемпионов, «Севилью», в составе которой одержал победу в Лиге Европы, «Вильярреал» и «Валенсию», с которой стал обладателем Кубка Испании. В составе сборной России полузащитник сыграл 33 матча (12 голов) и дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Футбольный клуб «Красава» был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. Коллектив в сезоне-2021/22 играл в ФНЛ-2 (ныне — Вторая лига, третий по рангу дивизион). После начала спецоперации Савин уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.

Савин в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.