Черышев стал игроком «Красавы»

Черышеву 35 лет. Последним клубом воспитанника мадридского «Реала» стал греческий «Паниониос», за который он выступал с 2024 по 2025 год. Ранее он играл за итальянскую «Венецию», «Реал», с которым выигрывал Лигу чемпионов, «Севилью», в составе которой одержал победу в Лиге Европы, «Вильярреал» и «Валенсию», с которой стал обладателем Кубка Испании. В составе сборной России полузащитник сыграл 33 матча (12 голов) и дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.