Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.63
П2
1.27
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.80
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
10.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Брест
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.20
П2
1.23
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
2.50
П2
4.80
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.60
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.91
П2
2.85
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.70
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.55
П2
1.61
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.22
П2
3.75
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Чемпион Европы по футболу Иммобиле перешел в «Париж»

Чемпион Европы по футболу Чиро Иммобиле перешел в «Париж».

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Париж» объявил в соцсети X о переходе итальянского нападающего Чиро Иммобиле из «Болоньи».

Детали трансфера и контракта 35-летнего итальянца не разглашаются.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсети X, Иммобиле подписал контракт до 2027 года. «Болонья» отпустила футболиста бесплатно. Иммобиле перешел в «россоблу» летом из турецкого «Бешикташа» на правах свободного агента, провел за «Болонью» девять матчей и не забил ни одного мяча.

Иммобиле с 2016 по 2024 год выступал за «Лацио», провел за «орлов» 340 матчей, в которых забил 207 мячей, став лучшим бомбардиром в истории римского клуба. Вместе с «Лацио» он завоевал Кубок и дважды — Суперкубок Италии. В его активе также Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

В 57 матчах за сборную Италии Иммобиле забил 17 голов, став в составе «скуадры адзурры» победителем чемпионата Европы 2020 года.