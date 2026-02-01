Чемпион Европы по футболу Иммобиле перешел в «Париж»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Париж» объявил в соцсети X о переходе итальянского нападающего Чиро Иммобиле из «Болоньи».
Детали трансфера и контракта 35-летнего итальянца не разглашаются.
Как сообщает журналист Николо Скира в соцсети X, Иммобиле подписал контракт до 2027 года. «Болонья» отпустила футболиста бесплатно. Иммобиле перешел в «россоблу» летом из турецкого «Бешикташа» на правах свободного агента, провел за «Болонью» девять матчей и не забил ни одного мяча.
Иммобиле с 2016 по 2024 год выступал за «Лацио», провел за «орлов» 340 матчей, в которых забил 207 мячей, став лучшим бомбардиром в истории римского клуба. Вместе с «Лацио» он завоевал Кубок и дважды — Суперкубок Италии. В его активе также Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».
В 57 матчах за сборную Италии Иммобиле забил 17 голов, став в составе «скуадры адзурры» победителем чемпионата Европы 2020 года.