Чемпион Европы по футболу Иммобиле перешел в «Париж»

Иммобиле с 2016 по 2024 год выступал за «Лацио», провел за «орлов» 340 матчей, в которых забил 207 мячей, став лучшим бомбардиром в истории римского клуба. Вместе с «Лацио» он завоевал Кубок и дважды — Суперкубок Италии. В его активе также Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».