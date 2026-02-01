«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и одержал третью подряд победу в АПЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. У хозяев мячи забили Каземиро (19-я минута), Матеус Кунья (56) и Беньямин Шешко (90+4). В составе гостей отличились Рауль Хименес (85, пенальти) и Кевин де Маседо (90+1).
«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд и с 41 очком поднялся на четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Фулхэм» (34 очка) идет на восьмой позиции.
В других матчах бирмингемская «Астон Вилла» в большинстве дома уступила «Брентфорду» (0:1), а «Ноттингем Форест» вдесятером сыграл вничью с лондонским «Кристал Пэлас» (1:1).
