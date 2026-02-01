«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и одержал третью подряд победу в АПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. У хозяев мячи забили Каземиро (19-я минута), Матеус Кунья (56) и Беньямин Шешко (90+4). В составе гостей отличились Рауль Хименес (85, пенальти) и Кевин де Маседо (90+1).