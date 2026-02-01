Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.63
П2
1.27
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.80
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
10.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Брест
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.20
П2
1.23
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
2.50
П2
4.80
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.60
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.91
П2
2.85
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.70
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.55
П2
1.61
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.22
П2
3.75
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и одержал третью подряд победу в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и одержал третью подряд победу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. У хозяев мячи забили Каземиро (19-я минута), Матеус Кунья (56) и Беньямин Шешко (90+4). В составе гостей отличились Рауль Хименес (85, пенальти) и Кевин де Маседо (90+1).

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд и с 41 очком поднялся на четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Фулхэм» (34 очка) идет на восьмой позиции.

В других матчах бирмингемская «Астон Вилла» в большинстве дома уступила «Брентфорду» (0:1), а «Ноттингем Форест» вдесятером сыграл вничью с лондонским «Кристал Пэлас» (1:1).

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 24
1.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Марку Силва
Голы
Манчестер Юнайтед
Каземиру
19′
Матеус Кунья
56′
Беньямин Шешко
90′
Фулхэм
Рауль Хименес
85′
Кевин
90′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
83′
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
2
Диогу Далот
86′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Матеус Кунья
74′
30
Беньямин Шешко
19
Брайан Мбемо
90′
15
Лени Йоро
18
Каземиру
64′
75′
25
Мануэль Угарте
Фулхэм
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
8
Харри Уилсон
7
Рауль Хименес
5
Йоахим Андерсен
42′
17
Алекс Ивоби
16
Сандер Берге
33
Энтони Робинсон
71′
30
Райан Сессеньон
19
Сэмюэл Чуквуэзе
79′
10
Том Кэрни
32
Эмил Смит-Роу
71′
22
Кевин
15
Хорхе Куэнка
86′
3
Келвин Басси
Статистика
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
6
6
Угловые
3
7
Фолы
6
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти