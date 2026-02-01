Сен-Максимен покинул «Америку» после расистских нападок в адрес его детей

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский нападающий Аллан Сен-Максимен объявил об уходе из мексиканского клуба «Америка» после расистских нападок в адрес его детей.
28-летний француз выступал в составе клуба с августа 2025 года.
«Проблема не в цвете кожи, а в цвете мыслей. Нападают на меня — это не проблема. Я вырос, я научился бороться с нападками, будь они скрытыми, завуалированными или прямыми. Но есть одна вещь, которую я никогда не потерплю, — это нападки на моих детей. Защита детей — мой приоритет, и я буду бороться изо всех сил, чтобы их уважали и любили, независимо от их происхождения или цвета кожи. Ненависти и дискриминации нет места в нашем обществе», — написал Сен-Максимен в Instagram*.
В воскресенье «Америка» сообщила об уходе игрока из команды, поблагодарила его за игру и пожелала удачи в будущей карьере. Также футболисты команды провели акцию против расизма и дискриминации перед матчем чемпионата Мексики против «Некаксы». Сен-Максимен в прощальном посте заявил, что готов к новым вызовам в карьере.
«Я решил вернуться домой, чтобы быть ближе к тем, кого люблю, и сосредоточиться на том, что действительно важно для меня. Я готов к новому вызову, новому началу, где смогу полностью посвятить себя футболу и вновь обрести радость игры, как в детстве, когда ничего не существовало, кроме удовольствия от игры. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, вдохновлял и любил меня на протяжении всего моего пути. Вы были моей силой и вдохновением. Я благодарен за все, что пережил, и с нетерпением жду начала новой главы в моей жизни. Спасибо “Америке” — я никогда не забуду всего, что вы для меня сделали», — написал футболист.
Сен-Максимен является воспитанником «Сент-Этьена». На протяжении карьеры он также выступал в составе «Монако», немецкого «Ганновера», французских «Бастии» и «Ниццы», английского «Ньюкасла», саудовского «Аль-Ахли» и турецкого «Фенербахче».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.