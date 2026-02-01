Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Атлетик
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
7.30
X
3.55
П2
1.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Ювентус
2
Все коэффициенты
П1
61.00
X
22.00
П2
1.18
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.95
П2
2.05
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Сен-Максимен покинул «Америку» после расистских нападок в адрес его детей

Француз Сен-Максимен покинул «Америку» после расистских нападок в адрес детей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский нападающий Аллан Сен-Максимен объявил об уходе из мексиканского клуба «Америка» после расистских нападок в адрес его детей.

28-летний француз выступал в составе клуба с августа 2025 года.

«Проблема не в цвете кожи, а в цвете мыслей. Нападают на меня — это не проблема. Я вырос, я научился бороться с нападками, будь они скрытыми, завуалированными или прямыми. Но есть одна вещь, которую я никогда не потерплю, — это нападки на моих детей. Защита детей — мой приоритет, и я буду бороться изо всех сил, чтобы их уважали и любили, независимо от их происхождения или цвета кожи. Ненависти и дискриминации нет места в нашем обществе», — написал Сен-Максимен в Instagram*.

В воскресенье «Америка» сообщила об уходе игрока из команды, поблагодарила его за игру и пожелала удачи в будущей карьере. Также футболисты команды провели акцию против расизма и дискриминации перед матчем чемпионата Мексики против «Некаксы». Сен-Максимен в прощальном посте заявил, что готов к новым вызовам в карьере.

«Я решил вернуться домой, чтобы быть ближе к тем, кого люблю, и сосредоточиться на том, что действительно важно для меня. Я готов к новому вызову, новому началу, где смогу полностью посвятить себя футболу и вновь обрести радость игры, как в детстве, когда ничего не существовало, кроме удовольствия от игры. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, вдохновлял и любил меня на протяжении всего моего пути. Вы были моей силой и вдохновением. Я благодарен за все, что пережил, и с нетерпением жду начала новой главы в моей жизни. Спасибо “Америке” — я никогда не забуду всего, что вы для меня сделали», — написал футболист.

Сен-Максимен является воспитанником «Сент-Этьена». На протяжении карьеры он также выступал в составе «Монако», немецкого «Ганновера», французских «Бастии» и «Ниццы», английского «Ньюкасла», саудовского «Аль-Ахли» и турецкого «Фенербахче».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.