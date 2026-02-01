«Ювентус» арендовал Бога до конца сезона

На протяжении карьеры Бога выступал в системе «Челси», а также во французском «Ренне», испанской «Гранаде», английском «Бирмингеме», итальянских «Сассуоло» и «Аталанте». В активе нападающего 21 матч и два гола в составе сборной Кот-д’Ивуара, вместе с которой он выиграл Кубок африканских наций 2023 года.