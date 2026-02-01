Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.63
П2
1.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Ювентус
4
Все коэффициенты
П1
74.00
X
22.00
П2
1.01
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.55
П2
2.30
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

«Ювентус» арендовал Бога до конца сезона

«Ювентус» арендовал Жереми Бога у «Ниццы» до конца текущего сезона.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил об аренде ивуарийского футболиста Жереми Бога у французской «Ниццы».

Срок арендного соглашения 29-летнего нападающего с туринским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Контракт также включает в себя опцию выкупа футболиста за 4,8 миллиона евро.

На протяжении карьеры Бога выступал в системе «Челси», а также во французском «Ренне», испанской «Гранаде», английском «Бирмингеме», итальянских «Сассуоло» и «Аталанте». В активе нападающего 21 матч и два гола в составе сборной Кот-д’Ивуара, вместе с которой он выиграл Кубок африканских наций 2023 года.