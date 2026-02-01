Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Атлетик
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
7.30
X
3.55
П2
1.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Ювентус
3
Все коэффициенты
П1
55.00
X
23.00
П2
1.03
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
2.65
П2
2.10
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

«Интер» обыграл «Кремонезе» в матче Серии А

Гол Зелиньского помог «Интеру» обыграть «Кремонезе» в матче чемпионата Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Интер» на выезде обыграл «Кремонезе» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Кремоне завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе «Интера» мячи забили Лаутаро Мартинес (16) и Петр Зелиньский (31).

На 49-й минуте болельщики бросили петарду в сторону вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро. Она взорвалась возле его ног, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами Аудеро смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.

«Интер» (55 очков) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 игр, один раз сыграв вничью. Команда Кристиана Киву возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Кремонезе» (23) не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти встреч и идет на 16-м месте.

В следующем туре «Интер» 8 февраля на выезде сыграет против «Сассуоло», «Кремонезе» днем позднее в гостях встретится с «Аталантой».

Результаты других матчей дня:

«Торино» — «Лечче» — 1:0;

«Комо» — «Аталанта» — 0:0.