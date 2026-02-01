«Интер» обыграл «Кремонезе» в матче Серии А

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Интер» на выезде обыграл «Кремонезе» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кремоне завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе «Интера» мячи забили Лаутаро Мартинес (16) и Петр Зелиньский (31).
На 49-й минуте болельщики бросили петарду в сторону вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро. Она взорвалась возле его ног, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами Аудеро смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.
«Интер» (55 очков) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 игр, один раз сыграв вничью. Команда Кристиана Киву возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Кремонезе» (23) не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти встреч и идет на 16-м месте.
В следующем туре «Интер» 8 февраля на выезде сыграет против «Сассуоло», «Кремонезе» днем позднее в гостях встретится с «Аталантой».
Результаты других матчей дня:
«Торино» — «Лечче» — 1:0;
«Комо» — «Аталанта» — 0:0.