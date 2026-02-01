ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил «Пансерраикос»

Матч предваряла минута молчания в память о семи болельщиках ПАОКа, которые погибли в результате ДТП в Румынии 27 января по пути во Францию на игру основного этапа Лиги Европы против «Лиона» (2:4). На 27-й минуте матч был приостановлен, после этого болельщики ПАОКа массово зажгли дымовые шашки в память о погибших.