ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил «Пансерраикос»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ПАОК нанес крупное поражение «Пансерраикосу» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча прошла в Салониках и завершилась со счетом 4:1 в пользу ПАОКа. В составе победителей отличились Александр Еремеев (5-я минута), Кирил Десподов (8), Димитрис Пелкас (19) и Алессандро Вольякко (26). Мяч у гостей забил Волней Фельтес (12).
Российский полузащитник Магомед Оздоев провел весь матч на скамейке запасных, нападающий Федор Чалов не был включен в заявку.
Матч предваряла минута молчания в память о семи болельщиках ПАОКа, которые погибли в результате ДТП в Румынии 27 января по пути во Францию на игру основного этапа Лиги Европы против «Лиона» (2:4). На 27-й минуте матч был приостановлен, после этого болельщики ПАОКа массово зажгли дымовые шашки в память о погибших.
ПАОК (44 очка) возглавил турнирную таблицу чемпионата Греции. «Пансерраикос» (8) занимает последнюю строчку. В следующем матче ПАОК в гостях сыграет с «Арисом» 8 февраля.