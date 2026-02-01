Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Атлетик
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
7.30
X
3.55
П2
1.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Ювентус
3
Все коэффициенты
П1
55.00
X
23.00
П2
1.03
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
2.65
П2
2.10
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил «Пансерраикос»

ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил «Пансерраикос» в чемпионате Греции.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ПАОК нанес крупное поражение «Пансерраикосу» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча прошла в Салониках и завершилась со счетом 4:1 в пользу ПАОКа. В составе победителей отличились Александр Еремеев (5-я минута), Кирил Десподов (8), Димитрис Пелкас (19) и Алессандро Вольякко (26). Мяч у гостей забил Волней Фельтес (12).

Российский полузащитник Магомед Оздоев провел весь матч на скамейке запасных, нападающий Федор Чалов не был включен в заявку.

Матч предваряла минута молчания в память о семи болельщиках ПАОКа, которые погибли в результате ДТП в Румынии 27 января по пути во Францию на игру основного этапа Лиги Европы против «Лиона» (2:4). На 27-й минуте матч был приостановлен, после этого болельщики ПАОКа массово зажгли дымовые шашки в память о погибших.

ПАОК (44 очка) возглавил турнирную таблицу чемпионата Греции. «Пансерраикос» (8) занимает последнюю строчку. В следующем матче ПАОК в гостях сыграет с «Арисом» 8 февраля.