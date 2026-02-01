Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Атлетик
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
7.30
X
3.55
П2
1.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Ювентус
3
Все коэффициенты
П1
55.00
X
23.00
П2
1.03
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
2.65
П2
2.10
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Сафонов отразил пенальти в матче Лиги 1 против «Страсбура»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов отразил пенальти в матче Лиги 1 против «Страсбура».

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу против «Страсбура».

«Страсбур» принимает «ПСЖ» в воскресенье. На 20-й минуте хозяева получили право пробить 11-метровый удар после просмотра VAR. К точке подошел форвард Хоакин Паникелли, который пробил в левый от себя нижний угол, но россиянин сумел отразить удар. Сафонов впервые отразил пенальти в матчах «ПСЖ» в основное время.

Спустя две минуты после спасения российского вратаря парижский клуб вышел вперед благодаря голу Сенни Меюлю, однако «Страсбур» сумел сравнять счет усилиями Гела Дуэ (27).

Ранее российский голкипер отразил четыре подряд послематчевых пенальти 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Два последних удара Сафонов отразил с переломом руки. Вратарь пропустил полтора месяца и вернулся на поле 28 января в матче заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1).

Сафонову 26 лет. Ранее в текущем сезоне он провел пять матчей за «ПСЖ», дважды сыграв на ноль.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше