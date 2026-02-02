Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы

Футболисту «Реала» Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму полусухожильной мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба.

«Реал» в воскресенье дома обыграл «Райо Вальекано» в матче 22-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Беллингем на 8-й минуте встречи получил травму и покинул поле со слезами на глазах, держась за заднюю поверхность бедра.

«В результате проведенного сегодня обследования Джуда Беллингема медицинской службой “Реала” у него диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Клуб будет отслеживать динамику его состояния “, — говорится в клубном сообщении.

По информации Marca, на восстановление англичанину потребуется месяц. Ранее Беллингем пропустил стартовые матчи текущего сезона после того, как в июле 2025 года ему потребовалась операция на левом плече, беспокоившем футболиста с ноября 2023 года.

Беллингему 22 года. Он выступает в составе «Реала» с лета 2023 года, его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2029-го. В текущем сезоне он провел 27 матчей за «Реал» и забил шесть мячей.