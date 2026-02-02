Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму полусухожильной мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба.
«Реал» в воскресенье дома обыграл «Райо Вальекано» в матче 22-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Беллингем на 8-й минуте встречи получил травму и покинул поле со слезами на глазах, держась за заднюю поверхность бедра.
«В результате проведенного сегодня обследования Джуда Беллингема медицинской службой “Реала” у него диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Клуб будет отслеживать динамику его состояния “, — говорится в клубном сообщении.
По информации Marca, на восстановление англичанину потребуется месяц. Ранее Беллингем пропустил стартовые матчи текущего сезона после того, как в июле 2025 года ему потребовалась операция на левом плече, беспокоившем футболиста с ноября 2023 года.
Беллингему 22 года. Он выступает в составе «Реала» с лета 2023 года, его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2029-го. В текущем сезоне он провел 27 матчей за «Реал» и забил шесть мячей.