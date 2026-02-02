«ПСЖ» вдесятером обыграл «Страсбур», Сафонов отразил пенальти

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «ПСЖ», за который выступает вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, обыграл «Страсбур» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (22-я минута) и Нуну Мендеш (81). Единственный мяч хозяев забил Гела Дуэ (27). На 20-й минуте Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, удар отразил Сафонов. На 75-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими получил прямую красную карточку.
Сафонов впервые отразил пенальти в матчах «ПСЖ» в основное время. Ранее российский голкипер отразил четыре подряд послематчевых пенальти 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Два последних удара Сафонов отразил с переломом руки, из-за которого пропустил полтора месяца. Таким образом, россиянин отразил пять пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди вратарей топ-5 лиг Европы.
«ПСЖ» (48 очков) лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» (30) располагается на седьмой позиции. В следующем туре «ПСЖ» примет «Марсель», а «Страсбур» в гостях встретится с «Гавром». Обе встречи пройдут 8 февраля.
Результаты остальных матчей:
«Лион» — «Лилль» — 1:0,
«Анже» — «Мец» — 1:0,
«Ницца» — «Брест» — 2:2,
«Тулуза» — «Осер» — 0:0.