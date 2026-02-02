Переход Черышева в «Красаву» может привести к его «отмене», считает юрист

Футбольный клуб «Красава» был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. После начала спецоперации он уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре. В 2024 году экс-футболист был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.