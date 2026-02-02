Колосков не понимает повышенного интереса к выступлениям Сафонова за «ПСЖ»

«То, что он играет в стартовом составе последние несколько игр, уже говорит о том, что укрепил свои позиции и что начинает выигрывать конкуренцию. Но, честно говоря, я не очень понимаю такой повышенный интерес к тому, что делает Сафонов. Это его работа. Ведь его приглашали, чтобы он брал пенальти, отражал удары в створ ворот. Всё это хорошо, но не надо делать супергероя какого‑то», — отметил Колосков.