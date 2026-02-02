Ричмонд
Колосков не понимает повышенного интереса к выступлениям Сафонова за «ПСЖ»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Матч ТВ» заявил, что не понимает столь высокого интереса к персоне вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова.

«То, что он играет в стартовом составе последние несколько игр, уже говорит о том, что укрепил свои позиции и что начинает выигрывать конкуренцию. Но, честно говоря, я не очень понимаю такой повышенный интерес к тому, что делает Сафонов. Это его работа. Ведь его приглашали, чтобы он брал пенальти, отражал удары в створ ворот. Всё это хорошо, но не надо делать супергероя какого‑то», — отметил Колосков.

2 февраля парижане под руководством Луиса Энрике смогли одержать гостевую победу над «Страсбуром» в игре 20-го тура сезона-2025/2026 Лиги 1 со счётом 2:1. Всю игру в воротах столичного клуба провёл 26-летний Сафонов, который отразил на 21-й минуте пенальти в исполнении нападающего эльзасцев Хоакина Паничелли. По версии газеты L'Equipe, российский страж ворот «ПСЖ» вошёл в символическую сборную чемпионата по итогам тура.

Напомним, что Сафонов выступает за «красно-синих» с июля 2024 года, перейдя из «Краснодара» и имея контракт до конца июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 голкипер российской сборной провёл за «ПСЖ» три матча в Лиге 1 (три пропущенных гола, один «сухой» поединок) и две игры в Лиге чемпионов УЕФА (один пропущенный мяч, одна игра «на ноль»). Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 15 миллионов евро.