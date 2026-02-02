Агент Сафонов: Сафонов — первый вратарь «ПСЖ» по игровым характеристикам

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру российского вратаря французского клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова в последних матчах за столичную команду.
Ранее «ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур» со счётом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Франции.
На 21-й минуте Сафонов парировал удар с 11-метровой отметки в исполнении нападающего Хоакина Паничелли, который пробил в левый от себя угол.
«Матвей выделялся всё время, но бывают не совсем футбольные причины. Своё место он выиграл. Тренер не враг себе, поэтому будет ставить лучших. На данный момент Сафонов по игровым характеристикам первый вратарь», — сказал Сафонов Metaratings.ru.
26-летний Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В активе футболиста 23 матча, 18 пропущенных голов и девять встреч «на ноль».
Соглашение игрока с клубом действует до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.