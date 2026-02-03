Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже

Рзаев (2002 года рождения) подписал контракт с ФК «Кяпаз» в 2020 году. Дебютировал он в команде в том же году в матче против местного футбольного клуба «Сабах». ФК «Кяпаз» в настоящее время находится на 11 месте Чемпионата Азербайджана.