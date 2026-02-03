Ричмонд
Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже

Игрок азербайджанского «Кяпаза» Рзаев получил ранение при нападении в Гяндже.

Источник: Спорт РИА Новости

БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Футболиста азербайджанского футбольного клуба «Кяпаз» Вейсала Рзаева тяжело ранил ножом неизвестный в Гяндже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК «Кяпаз».

«Вейсал Рзаев получил ножевое ранение. Он подвергся нападению в Гяндже. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое», — сообщили в клубе.

По данным местного агентства АПА, в Гяндже в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица, ранившего футболиста ножом.

Рзаев (2002 года рождения) подписал контракт с ФК «Кяпаз» в 2020 году. Дебютировал он в команде в том же году в матче против местного футбольного клуба «Сабах». ФК «Кяпаз» в настоящее время находится на 11 месте Чемпионата Азербайджана.