Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже

БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Футболиста азербайджанского футбольного клуба «Кяпаз» Вейсала Рзаева тяжело ранил ножом неизвестный в Гяндже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК «Кяпаз».
«Вейсал Рзаев получил ножевое ранение. Он подвергся нападению в Гяндже. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое», — сообщили в клубе.
По данным местного агентства АПА, в Гяндже в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица, ранившего футболиста ножом.
Рзаев (2002 года рождения) подписал контракт с ФК «Кяпаз» в 2020 году. Дебютировал он в команде в том же году в матче против местного футбольного клуба «Сабах». ФК «Кяпаз» в настоящее время находится на 11 месте Чемпионата Азербайджана.