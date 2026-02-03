«Много талантов»: в «Реал Сосьедаде» дали характеристику Захаряну

«Мы не должны ждать вечно или предполагать, что ничего не произойдет, если футболисты не будут хорошо играть. У него (Захаряна) много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам. Когда он восстанавливается и играет, тренер ценит его. Мы должны максимально использовать его универсальность и мастерство. Я верю в него», — приводит слова Бретоса с пресс-конференции Mundo Deportivo.