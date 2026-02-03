Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.21
П2
2.56
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Украинца Мудрика забанили за оскорбления поляка в CS2

Украинский футболист Мудрик упомянул Волынскую резню в конфликте с поляком в CS2.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинский футболист Михаил Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе Faceit после упоминания Волынской резни в чате во время конфликта с соперником из Польши в Counter-Strike 2, сообщают украинские Telegram-каналы.

«Волынь будешь помнить всю жизнь, бомж. Следующая карта — 39», — написал Мудрик в чате.

После этого польский игрок подал жалобу администрации Faceit. В результате украинский футболист был заблокирован.

Мудрику 25 лет. Он перешел в английский «Челси» из украинского «Шахтера» в январе 2023 года. В декабре 2024 года клуб сообщил о положительном результате допинг-теста футболиста. С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в России экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.