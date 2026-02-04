Хаверц вернулся и отправил «Арсенал» в финал! «Челси» удивил, но для результата этого мало

После перерыва все продолжилось в том же ключе. В плане интенсивности ни к тем ни к другим вопросов не возникло — все старательно выполняли план. Но вот искры, проблеска гениальности, в конце концов голевых моментов — всего этого не хватало. К исходу часа игры Росеньор постарался изменить ситуацию, выпустив на поле Палмера и Эстевао, за ними — героя первой встречи Гарначо. Но ситуацию это не особо не изменило. Коул претендовал на пенальти за попадание мяча в руку сопернику после своего удара со штрафного, только ВАР быстро определил, что никакого криминала в моменте не было. Все пытался пристреляться издали Энцо — мяч мокрый, стратегия логичная. Только вот попасть в створ аргентинец больше не сумел.