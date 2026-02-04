Хаверц вернулся и отправил «Арсенал» в финал! «Челси» удивил, но для результата этого мало

Кубок английской лиги. ½ финала
Ответный матч
Арсенал — Челси 1:0
Первый матч: 3:2
«Арсенал» и «Челси» по своим меркам скромно провели зимнее трансферное окно. Точнее, в плане покупок полностью его проигнорировали (синие лишь вернули пару игроков из аренд). Но в плане качества скамейки к этим двум клубам как раз мало вопросов. Длина обоймы позволяет лондонским грандам биться за все трофеи в этом сезоне. И Кубок лиги был отличным шансом для Лиама Росеньора взять первый титул уже в марте, а для Микеля Артеты — возможность начать мечтать о квадрупле.
Первый матч полуфинала «Арсенал» и «Челси» сыграли 14 января на «Стэмфорд Бридж». Там вообще получилось драматично — «канониры» повели 2:0 к 49-й минуте, но игру перевернул выход оформившего дубль Гарначо. «Арсенал» победил 3:2, зато убедился, что соперник способен на многое.
За три прошедшие недели обе команды успели преодолеть мини-кризисы. «Арсенал» после трех матчей АПЛ без побед разгромил «Лидс», а общий этап ЛЧ уверенно закончил на первом месте (хоть и пропустил в последнем туре дважды от «Кайрата»). «Челси» же и вовсе набрал роскошный ход: пять побед подряд! В Лиге чемпионов тоже все получилось здорово — а выигрыш в Неаполе позволил напрямую пробиться в ⅛ финала.
Понятное дело, что на «Эмирейтс» «Челси» точно не был фаворитом — у соседа куда более мощный и сбалансированный состав. Росеньор же только осваивается на новом месте работы, и конкретные выводы о его успехах делать рано. Зато молодой тренер показал свой тактический прогресс — отказался от 4−2−3−1 в пользу 3−5−2 со сдвоенным нападением Делап — Жоао Педро.
Дело даже не в схеме. «Челси» выглядел чересчур новомодно и по-хорошему удивил: ложный фуллбек Гюсто, ложная девятка Педро, Делап в роли вингера на стадии владения. Плюс насыщение центра поля позволило много контролировать мяч. Даже против угловых «Арсенала» синие защищались оригинально — двое футболистов уходили из штрафной к центральной линии и уводили за собой оппонентов. Так боролись против толкучек, которые «канониры» любят устраивать на стандартах. Высокий прессинг разве что не использовали — гости старались перестраиваться в две линии в середине поля, постоянно друг другу подсказывая.
Но не хватало главного — осмысленных атак. Удары Чалобы и Делапа не несли практически никакой опасности. Потревожил Кепу разве что Энцо под занавес первого тайма, но шансы аргентинец вратарю точно оставил. Очень недоставало Палмера — но Коул начал в запасе.
«Арсенал» же явно не форсировал события. Артета вновь провел ротацию, в центре поля появился Эзе, в атаке — Мадуэке и Дьекереш. Никто из них не проявил себя до перерыва. Все трое активно работали без мяча, искали свободное пространство, но постоянно упирались в защитное трио «Челси». Похоже, план Росеньора сработал (как минимум частично), так как хозяева смотрелись совсем беззубо — вспомнить можно разве что красивый дальний удар Инкапье, с которым справился Санчес.
После перерыва все продолжилось в том же ключе. В плане интенсивности ни к тем ни к другим вопросов не возникло — все старательно выполняли план. Но вот искры, проблеска гениальности, в конце концов голевых моментов — всего этого не хватало. К исходу часа игры Росеньор постарался изменить ситуацию, выпустив на поле Палмера и Эстевао, за ними — героя первой встречи Гарначо. Но ситуацию это не особо не изменило. Коул претендовал на пенальти за попадание мяча в руку сопернику после своего удара со штрафного, только ВАР быстро определил, что никакого криминала в моменте не было. Все пытался пристреляться издали Энцо — мяч мокрый, стратегия логичная. Только вот попасть в створ аргентинец больше не сумел.
Футболисты «Челси» старались нащупать друг друга в новых связках, а игроки «Арсенала» даже не пытались действовать витиевато: забросы на ход Дьекерешу с Мартинелли — и на этом, по сути, все. Может, это было и правильно, учитывая неутихавший дождь, который все нарастал. Отличный момент мог быть у Габриэла, замыкавшего подачу на дальней штанге, но на пути мяча встал твердый лоб Кукурельи.
Забил в итоге один из самых ярких персонажей в составе обеих команд. Кай Хаверц в свое время успел сверкнуть в «Челси» и даже выиграть с ним Лигу чемпионов, отличившись в финале. Дальше — трансфер в «Арсенал», а весь последний год — восстановление после тяжелой травмы колена. Только 28 января немец вернулся на поле (и сделал 1+1 против «Кайрата»). А сейчас вышел на замену и на 90+6-й минуте поставил в полуфинале точку, переиграв Санчеса в контратаке.
1:0 и 4:2 по сумме двух матчей — «Арсенал» может планировать поездку на «Уэмбли» 22 марта. Ну, а соперником «канониров» станет победитель пары «Ньюкасл» — «Ман Сити» (они схлестнутся 4 февраля). «Горожане» — явные фавориты из-за гостевой победы (2:0) в первой встрече, но команда Пепа умеет придумать себе проблемы на ровном месте. В любом случае финал уже обещает ярчайшую вывеску.
Автор: Марк Бессонов