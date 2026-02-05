«Тобол» получил усиление перед новым сезоном

Футбольный путь Хебая начался в системе клуба «Влазния», где он выступал за команду U-15. Позже форвард защищал цвета словенского «Домжале», албанского «Партизани», македонской «Шкендии», саудовского «Аль-Ороба» и других клубов. Последней командой игрока перед переходом в «Тобол» стала узбекистанская «Согдиана» из Джизака.