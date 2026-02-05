Кержаков ответил, кто круче — Месси или Роналду: «Меня могут хейтить, но…»

«Меня могут хейтить, у нас же есть те, кто за Месси и кто за Роналду. Но поверьте мне, я играл против Месси, когда он был 19-й номер. Я был в “Севилье”. Это был у меня, может, пятый мой матч за “Севилью”. Мы тогда их обыграли, и я в перерыве с ним поменялся футболками.