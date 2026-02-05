Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.57
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.30
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Кержаков ответил, кто круче — Месси или Роналду: «Меня могут хейтить, но…»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков рассказал, почему Криштиану Роналду нельзя сравнивать с Лионелем Месси.

Источник: Getty Images

Среди современных футболистов Кержаков поставил Месси на первое место, а Роналду — на четвертое.

«Меня могут хейтить, у нас же есть те, кто за Месси и кто за Роналду. Но поверьте мне, я играл против Месси, когда он был 19-й номер. Я был в “Севилье”. Это был у меня, может, пятый мой матч за “Севилью”. Мы тогда их обыграли, и я в перерыве с ним поменялся футболками.

Я не понимал, зачем он отдает мяч. Я находился на поле, ему шла передача — никто из футболистов «Севильи» не мог у него отобрать мяч. Я не знаю, зачем он отдавал передачи. По моим ощущениям, он мог просто взять мяч, всех обыграть и завести его за линию ворот, потом еще раз получить мяч, обыграть и завести его за линию ворот.

Роналду — это несравнимый с Месси футболист. Не обижая никого, если брать современных футболистов, для меня: Месси, Роналдиньо, R9 (Роналдо) и потом Криштиану Роналду", — сказал Кержаков в подкасте Hustle Show.