Кержаков ответил, кто круче — Месси или Роналду: «Меня могут хейтить, но…»

Среди современных футболистов Кержаков поставил Месси на первое место, а Роналду — на четвертое.
«Меня могут хейтить, у нас же есть те, кто за Месси и кто за Роналду. Но поверьте мне, я играл против Месси, когда он был 19-й номер. Я был в “Севилье”. Это был у меня, может, пятый мой матч за “Севилью”. Мы тогда их обыграли, и я в перерыве с ним поменялся футболками.
Я не понимал, зачем он отдает мяч. Я находился на поле, ему шла передача — никто из футболистов «Севильи» не мог у него отобрать мяч. Я не знаю, зачем он отдавал передачи. По моим ощущениям, он мог просто взять мяч, всех обыграть и завести его за линию ворот, потом еще раз получить мяч, обыграть и завести его за линию ворот.
Роналду — это несравнимый с Месси футболист. Не обижая никого, если брать современных футболистов, для меня: Месси, Роналдиньо, R9 (Роналдо) и потом Криштиану Роналду", — сказал Кержаков в подкасте Hustle Show.