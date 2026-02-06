Звёздный новичок КПЛ предложил клубу подписать известного футболиста

Как информирует AmanVIBE, по инициативе звёздного новичка Виктора Мозеса руководство «Кайсара» всерьёз рассматривает вариант с приглашением ещё одного нигерийского футболиста — Ахмеда Мусы.
33-летний вингер является рекордсменом сборной Нигерии и хорошо знаком болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА. Представители кызылординского клуба буквально вчера вышли на игрока, однако окончательное решение по возможному подписанию пока не принято — в «Кайсаре» не спешат с предложением. Волки взяли паузу на пару дней.
Муса на данный момент играет за нигерийский «Кано Пилларс». В его карьере также были турецкие «Сивасспор», «Фатих Карагюмрюк», саудовский «Аль-Наср», английский «Лестер», нидерландский «ВВВ-Венло» и нигерийский «ФА Аминчи».
С 2010 по 2025 год привлекался в сборную своей страны.