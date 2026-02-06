Звёздный новичок КПЛ предложил клубу подписать известного футболиста

33-летний вингер является рекордсменом сборной Нигерии и хорошо знаком болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА. Представители кызылординского клуба буквально вчера вышли на игрока, однако окончательное решение по возможному подписанию пока не принято — в «Кайсаре» не спешат с предложением. Волки взяли паузу на пару дней.