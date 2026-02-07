«Бавария» предложила Нойеру продлить контракт, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» предложила вратарю Мануэлю Нойеру продлить его истекающий в конце текущего сезона контракт, написал журналист Николо Скира в соцсети X.
Нойеру предложен контракт до 2027 года, в Мюнхене ждут окончательного ответа голкипера.
Нойеру 39 лет, он выступает за «Баварию» с лета 2011 года. В составе мюнхенской команды Нойер стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, завоевал пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
На счету Нойера 124 матча со сборной Германии, с которой он стал чемпионом мира в 2014 году.