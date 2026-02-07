«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 44 очка. «Тоттенхэм» с 29 очками идет 14-м. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 10 февраля на выезде сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» в тот же день примет «Ньюкасл».