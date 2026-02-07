ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 2:0 обыграли «Тоттенхэм» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
В составе победителей голы забили Брайан Мбёмо (38-я минута) и Бруну Фернандеш (81). На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.
«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии. Команда не потеряла ни одного очка после назначения на пост главного тренера Майкла Каррика. Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал победы над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2) и «Фулхэмом» (3:2).
«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 44 очка. «Тоттенхэм» с 29 очками идет 14-м. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 10 февраля на выезде сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» в тот же день примет «Ньюкасл».
Майкл Кэррик
Томас Франк
Брайан Мбемо
(Кобби Майну)
38′
Бруну Фернандеш
(Диогу Далот)
81′
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
16
Амад Диалло
45′
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
23
Люк Шоу
87′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Матеус Кунья
75′
30
Беньямин Шешко
19
Брайан Мбемо
87′
25
Мануэль Угарте
18
Каземиру
87′
11
Джошуа Зиркзе
37
Кобби Майну
90′
39
Тайлер Флетчер
1
Гульельмо Викарио
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
29′
14
Арчи Грэй
29
Пап Метар Сарр
7
Хави Симонс
6
Жоау Пальинья
70′
80′
8
Ив Биссума
13
Дестини Удоджи
27′
55′
38
Соуза
19
Доминик Соланке
80′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
80′
39
Рандаль Коло Муани
28
Вильсон Одобер
32′
3
Раду Дрэгушин
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти