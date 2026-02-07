«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
12.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.10
П2
1.62
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.00
П2
1.45
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
1
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.61
П2
10.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.40
П2
1.23
Футбол. Германия
перерыв
Фрайбург
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.10
П2
10.50
Футбол. Германия
перерыв
Хайденхайм
0
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.05
П2
1.42
Футбол. Германия
перерыв
Майнц
1
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.40
П2
11.00
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.28
П2
4.10
Футбол. Германия
перерыв
Вольфсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.63
П2
1.25
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.65
П2
5.84
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.10
П2
2.03
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.66
П2
3.52
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.65
П2
1.98
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.46
П2
3.78
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.17
П2
3.34
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.93
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.09
П2
5.23
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.89
X
3.72
П2
1.78
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

Команда со счетом 2:0 обыграла «Тоттенхэм».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 2:0 обыграли «Тоттенхэм» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

В составе победителей голы забили Брайан Мбёмо (38-я минута) и Бруну Фернандеш (81). На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии. Команда не потеряла ни одного очка после назначения на пост главного тренера Майкла Каррика. Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал победы над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2) и «Фулхэмом» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 44 очка. «Тоттенхэм» с 29 очками идет 14-м. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 10 февраля на выезде сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» в тот же день примет «Ньюкасл».

Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 25
7.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Томас Франк
Голы
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
(Кобби Майну)
38′
Бруну Фернандеш
(Диогу Далот)
81′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
16
Амад Диалло
45′
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
23
Люк Шоу
87′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Матеус Кунья
75′
30
Беньямин Шешко
19
Брайан Мбемо
87′
25
Мануэль Угарте
18
Каземиру
87′
11
Джошуа Зиркзе
37
Кобби Майну
90′
39
Тайлер Флетчер
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
29′
14
Арчи Грэй
29
Пап Метар Сарр
7
Хави Симонс
6
Жоау Пальинья
70′
80′
8
Ив Биссума
13
Дестини Удоджи
27′
55′
38
Соуза
19
Доминик Соланке
80′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
80′
39
Рандаль Коло Муани
28
Вильсон Одобер
32′
3
Раду Дрэгушин
Статистика
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
10
1
Угловые
7
0
Фолы
12
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти