Двумя голами завершился матч «Кайрат» — «Пахтакор»

Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме «Кайрат» усилиями Александра Широбокова вышел вперед. Клуб из Узбекистана сравнял счет во втором тайме.
Стартовый состав «Кайрата» на этот матч выглядел следующим образом: Анарбеков (в), Кургин, Африко, Мартынович (к), Широбоков, Мрынский, Оксанен, Садыбеков, Жоржиньо, Себальос, Эдмилсон.
При этом бразильский защитник Лукас Африко, финский полузащитник Яакко Оксанен и аргентинский вингер Себастьян Себальос дебютировали в составе алматинцев.
Нападающего «Кайрата» Дастана Сатпаева не оказалось в заявке команды на этот матч.
13 февраля алматинцы сыграют с россйиским «Оренбургом», а 19-го их ждут две встречи с «Пари НН».