Гол и пас Месси помогли «Интер Майами» сыграть вничью в товарищеском матче

Встреча прошла в эквадорском Гуаякиле и завершилась со счетом 2:2. В составе «Интер Майами» голом и результативной передачей отметился Лионель Месси (31-я минута), дебютный мяч за команду забил Херман Бертераме (45). У «Барселоны» отличились Жоао Рохас (41) и Томас Мартинес (87).