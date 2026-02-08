Гол и пас Месси помогли «Интер Майами» сыграть вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Интер Майами» сыграл вничью с эквадорской «Барселоной» в товарищеском матче, который прошел в рамках предсезонного турне команды из США.
Встреча прошла в эквадорском Гуаякиле и завершилась со счетом 2:2. В составе «Интер Майами» голом и результативной передачей отметился Лионель Месси (31-я минута), дебютный мяч за команду забил Херман Бертераме (45). У «Барселоны» отличились Жоао Рохас (41) и Томас Мартинес (87).
Предсезонное турне «Интер Майами» завершится 14 февраля матчем против действующего чемпиона Эквадора «Индепендьенте дель Валье».