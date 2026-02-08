Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.90
П2
5.60
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.69
П2
4.00
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.90
П2
2.67
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.77
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.92
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.99
П2
2.03
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.98
П2
5.53
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.52
П2
3.81
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.20
П2
2.19
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.28
П2
3.01
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.67
П2
1.91
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.81
П2
2.95
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.23
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Сассуоло
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.89
П2
1.44
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.98
П2
6.81
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.56
П2
8.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.26
П2
6.33
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.45
П2
1.60
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2

Гол и пас Месси помогли «Интер Майами» сыграть вничью в товарищеском матче

Гол и пас Месси помогли «Интер Майами» сыграть вничью с «Барселоной» из Эквадора.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Интер Майами» сыграл вничью с эквадорской «Барселоной» в товарищеском матче, который прошел в рамках предсезонного турне команды из США.

Встреча прошла в эквадорском Гуаякиле и завершилась со счетом 2:2. В составе «Интер Майами» голом и результативной передачей отметился Лионель Месси (31-я минута), дебютный мяч за команду забил Херман Бертераме (45). У «Барселоны» отличились Жоао Рохас (41) и Томас Мартинес (87).

Предсезонное турне «Интер Майами» завершится 14 февраля матчем против действующего чемпиона Эквадора «Индепендьенте дель Валье».