Вратарь «Штурма» Худяков вернется на поле в скором времени

Худякову 22 года, он выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2024/25. В текущем сезоне голкипер провел за основную команду три матча в разных турнирах, один раз сохранив ворота в неприкосновенности. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив».