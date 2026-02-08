Вратарь «Штурма» Худяков вернется на поле в скором времени

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский вратарь австрийского футбольного клуба «Штурм» Даниил Худяков ненадолго выбыл из строя из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил представитель футболиста Владимир Кузьмичев.
Ранее пресс-служба клуба сообщила, что голкипер получил мышечное повреждение.
«Пока это только общие новости по травме. Вроде ничего серьезного, поэтому Даниил выбыл из строя ненадолго, скоро вернется на поле, — сказал Кузьмичев. — Точная информация будет известна позднее».
Худякову 22 года, он выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2024/25. В текущем сезоне голкипер провел за основную команду три матча в разных турнирах, один раз сохранив ворота в неприкосновенности. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив».