Сенсацией обернулся матч «Актобе» с российским клубом

Ситуация для «Ротора» осложнилась на 41-й минуте, когда Максим Храмцов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив волгоградцев в меньшинстве. Однако численное преимущество не помогло «Актобе» переломить игру.